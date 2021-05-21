Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?

Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?

Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?

Сегодня, 12:49
Политика
Фото: ЗС ПК
На предварительном голосовании «Единой России» зафиксированы предложения о скупке голосов в пользу одного из кандидатов.

Любой желающий может заработать от полутора тысяч рублей, зарегистрировавшись на портале Госуслуг и отдав голос за Александра Щербакова, сообщается в Telegram-канале «Зелёная папка».

Несколько недель на улицах Владивостока висят объявления с предложением зарегистрироваться на Госуслугах и заработать 500 рублей. Многие сразу заподозрили, что речь идёт о скупке голосов на праймериз. Аудиозапись разговора, опубликованного в «Зелёной папке» подтвердила эти догадки.

Как следует из беседы, для того, чтобы получить 500 рублей, достаточно зарегистрировать на Госуслугах и отправить скриншот с подтверждением на номер телефона. После можно обогатиться ещё на тысячу. Только надо будет уже проголосовать за конкретного кандидата — Александра Щербакова.

«Как сообщают источники, запись «утекла» из колл-центра, который централизованно занимается скупкой голосов в пользу кандидата. Сколько за это время удалось скупить голосов – неизвестно», — следует из сообщения «Зелёной папки».

По мнению экспертов, данный факт вполне может стать основанием для снятия Щербакова с праймериз. Однако это произойдёт лишь в том случае, если появившаяся информация является достоверной, и найдёт своё подтверждение в ходе соответствующей проверки.

Напомним, уже 24 мая в Приморье стартуют праймериз «Единой России». Принять участие в голосовании сможет каждый житель Приморья, обладающий избирательным правом. Задача процедуры — выбрать наиболее достойных кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в сентябре.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
политика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы