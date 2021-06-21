Новый волонтёрский проект «ПоМожем» появится в Находке благодаря Президентскому гранту

Задача проекта «ПоМожем» — наладить коммуникацию между волонтёрами и теми, кто нуждается в помощи. Площадкой для взаимодействия станет специальный Координационный центр.

- В нашем городе живёт много людей, готовых оказывать помощь нуждающимся. У них есть необходимые знания и мотивация, но нет объективной информации, как эту помощь осуществить. В то же время нуждающиеся люди не знают, к кому можно обратиться за поддержкой. Координационный Центр «ПоМожем» как раз станет необходимым связующим звеном, - рассказала лидер общественного объединения «Я делаю город лучше» Татьяна Белоногова. Новая сеть взаимопомощи позволит оперативно реагировать на запросы, также будет действовать сайт, горячая линия и аккаунты в соцсетях. Опытом помощи ближним «Я делаю город лучше» уже обладает, за организацией числится реализация нескольких успешных социальных проектов. - Помогая другим, человек сам становится чуточку лучше. К команде «Я делаю город лучше» я присоединился только в этом году. Но за эти несколько месяцев мы вместе успели сделать много полезного, - делится участник общественного движения Николай Алёшин, - Например, помогли восстановить после пожара квартиру инвалида Вячеслава Машкина. Приобрели для пенсионерки Тамары Николаевны Мазовой, имеющей статус ребёнка войны, новый телевизор, на котором она с удовольствием посмотрела Парад Победы. А побывав на субботниках, организованных волонтёром Аней Шариповой, я ещё раз убедился, что в нашем городе есть много активных и неравнодушных людей. Стать волонтёром и помочь другим может каждый. Для этого достаточно лишь принять участие в мероприятиях проекта. Так, Координационный центр «ПоМожем» проводит субботники и фестивали, образовательные лектории, направленные на развитие навыков и личностных компетенций добровольцев. К реализации проектов команда «Я делаю город лучше» приступит уже в июле. Ожидается, что к концу года численность волонтёров на территории Находкинского городского округа вырастет до трёхсот человек.

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