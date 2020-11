Посёлок Славянка подтвердил статус лакомого кусочка

Статус зарегистрированных кандидатов здесь получили 59 человек

Помимо довыборов в Заксобрание Приморья и Думу Владивостока, а также выборов местных депутатов в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе. 8 сентября в Приморском крае пройдет ряд выборов на уровне поселений. Наиболее значимой кампанией здесь являются выборы депутатов муниципального комитета в районном центре Хасанского района - Славянке. Муниципальный комитет Славянского городского поселения состоит из 15 человек, которые избираются по трем пятимандатным округам. Участвовать в намеченных на 8 сентября выборах депутатов райцентра захотел 61 человек, а статус зарегистрированных кандидатов получили 59 человек. В том числе, «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули по 15 кандидатов, КПРФ отрядила на выборы трех своих представителей, а «Справедливая Россия» - двух. Остальные участники выборов – самовыдвиженцы, за многими из которых, впрочем, стоят известные в масштабах края политики и бизнесмены, имеющие свои интересы в самом южном муниципалитете Приморья. Кроме того, выборы в райцентре станут хорошей проверкой для местного отделения «Единой России», не так давно серьезно обновившего руководство. Таким образом, конкурс на одно депутатское место составит четыре человека – редкий ажиотаж для выборов поселенческого уровня, но абсолютно понятный, учитывая экономическое и политическое значение контроля над Славянкой. Отношения между властями поселка и властями района всегда были непростыми, а в свете возможного создания в Приморье муниципальных округов, в которых упраздняются все поселения, персональный состав муниципального комитета райцентра может стать решающим фактором. Напомним, что состоявшийся в конце прошлого – начале нынешнего года процесс смены власти на уровне района происходил весьма непросто. С декабря 2017 года по февраль 2019-го район жил без постоянного руководителя, а избрать нового главу Ивана СТЕПАНОВА удалось лишь после вмешательства внутриполитического блока администрации Приморья. До этого избранная в сентябре 2018 года дума Хасанского района около месяца не могла приступить к работе из-за внутренних разногласий, а затем несколько раз откладывала назначение нового конкурса на замещение должности главы муниципалитета. Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter