«Врач тоже — пособник режима?»: горожане возмущены митингом 23 января во Владивостоке

Протестующие отказывались пропускать «скорую», многим людям пришлось менять планы из-за перекрытий в центре города

Перекрытые дороги и многокилометровая пробка – митинг 23го января максимально осложнил жизнь людей, не готовых выходить на улицы, а живущих своей, обычной, жизнью. Многие горожане, оказавшиеся в тот день в центре Владивостока по делам, или выбравшись на прогулку с семьёй, оказались возмущены происходящим. Корр. «Золотого Рога» пообщался с теми, кто вынужден был отметить важные встречи и не дождался помощи. «Не понимаю подобные сборища. Я в шоке с того, какая неумная у нас молодёжь. Люди не понимают, что они делают: кто-то выходил за копейку, кто-то — шёл за хайпом и лайками. У нас нет сознательной молодёжи, которая понимает суть происходящего, у которой есть реальная гражданскую позицию. Если б они действительно хотели улучшить условия жизни в регионе и стране, они б шли чистить снег на улицах, а не ерундой занимались», — сказал Роман Гранин. Доходило и до того, что протестующие отказывались пропускать кареты «Скорой помощи». «Мало того, что практически невозможно было проехать из-за того, что толпа вывалила на проезжую часть, так «гуляющие» ещё и не пропускали «скорые»! Или врачи, по их мнению, тоже «пособники режима»?», — возмущена жительница Владивостока Наталья Каничева, приехавшая 23 января в центр по работе. Кому-то и вовсе пришлось перекраивать планы из-за незаконной акции. «Впервые за долгое время выбрались с семьёй прогуляться. Думали заехать в любимое кафе, потом в кино, может быть, прогуляться по набережной. И что в итоге? Пытались проехать по Океанскому проспекту, на машину начали бросаться «протестуны»: дети перепугались, в слезах, да и нам с женой не по себе стало. Вернулись домой, когда ещё выпадет возможность побыть с родными, не знаю», — рассказал корреспонденту агентства владивостокчанин Андрей Влоненко. Все свидетели отмечают: большинством участников несогласованного митинга оказались дети. Причём даже не старшеклассники, а подростки 12-13 лет. Во время подготовки к несанкционированному мероприятию не раз звучали призывы именно к несовершеннолетним к участию в митинге. По всей видимости, по мнению организаторов, детей проще всего завлечь популистскими лозунгами. К тому же, школьников можно использовать в качестве «живого щита» — вряд ли правоохранители станут применять спецсредства и физическую силу к детям. Председатель попечительского совета школы №45 Татьяна Митропольская считает, что привлекать детей к подобным акциям — недопустимо. «Я против таких несанкционированных акций, когда ещё и дети привлекаются - страшная ситуация. Считаю, что это неправильно, когда вовлекается молодежь, которая даже слабо понимает, что происходит и кто их сподвиг на это. Складывается неправильное понимание, что нужно решать вопросы силой. У меня самой ребёнок, и я объясняю ему, в чем дело. Так должен делать каждый родитель - поговорить и объяснить, что это за мероприятие и для чего это делается», - выразила свое мнение Татьяна Митропольская. Экс-командующий ТОФ Константин Сиденко считает, что детям вовсе не место в политике и, тем более, они не должны участвовать в подобных мероприятиях. «Абсолютно неверно то, что сегодня происходило. Дети не должны вовлекаться в политику и участвовать в таких акциях. Владивосток — город динамичный, конечно, но не владивостокские эту бучу подняли. Я лично категорически против того, что несанкционированные митинги проводятся. Есть другие методы высказывать своё мнение. А получается, что есть волеизъявление народа, а есть кто-то, кто деньги зарабатывает», — сообщил бывший командующий ТОФ Константин Сиденко.

