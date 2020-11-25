Глава Славянки: необходимо привести генплан в соответствие с законодательством

«Обращения будут зафиксированы и переданы подрядчику — организации, которая разработала проект по внесению изменений в генплан. После чего проектировщики должны будут представить нам окончательный вариант генплана с учетом замечаний, полученных в ходе общественных слушаний. В этой связи хочу обратить внимание жителей Славянки на то, что замечания и предложения должны носить конструктивный характер. Согласитесь, сложно работать с замечаниями в духе „я за или я против исключительно из принципа“. Разумные же и обоснованные замечания, пусть и критического характера, обязательно будут учтены в итоговом варианте документа. Мы рассчитываем принять новый генплан до конца этого года — проектировщику потребуется время для работы с замечаниями и предложениями, и ближе к новому году скорректированный вариант будет представлен депутатам Мункома, которые и примут окончательное решение», — рассказал глава Славянского городского поселения.