Глава Славянки: необходимо привести генплан в соответствие с законодательством

Администрация Славянского городского поселения запустила процесс общественных обсуждений проекта по внесению изменений в генплан. Он стартовал 27 октября и продлится до 4 декабря.

По словам главы Славянского городского поселения Максима Бренчагова, необходимость внесения изменений в генплан райцентра назрела давно. На протяжении нескольких лет местная администрация вела подготовительную работу, направленную на то, чтобы выявить все проблемные с точки зрения земельных отношений места на карте Славянки и сформировать прозрачные и понятные правила игры в сфере землепользования. «Данный вопрос не политический, а экономический и юридический. Он обусловлен прежде всего требованиями законодательства, в соответствие с которыми нам необходимо привести генплан и правила землепользования и застройки. Существующий генплан разрабатывался давно, и на сегодняшний день он не отвечает изменившимся реалиям. Кроме того, там есть масса правовых моментов, которые препятствуют не только развитию, но порой и просто обеспечению нормальной жизнедеятельности поселка. По этой причине он неоднократно оспаривался прокуратурой Хасанского района», — рассказал Максим Бренчагов. Photo: Предоставлено Максимом Бренчаговым Как отмечает глава поселения, к настоящему моменту в Славянке накопился целый ряд вопросов, решение которых требует изменений в генплан. Касаются они в том числе и модернизации социальной инфраструктуры. В частности, необходимо изменить статус земельного участка, на котором в данный момент завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. «Ну и, конечно же, в условиях, когда генплан не соответствует требованиям закона, невозможно вести речь о развитии экономики на данной территории. И дело тут не только и не столько в балкерном терминале, как думают некоторые жители поселка. От этого зависит не просто судьба каких-то конкретных проектов, а то, станет ли в принципе Славянка привлекательной для инвесторов — будет ли здесь развиваться экономика, появляться новые рабочие места», — отметил глава Славянки. Между тем вопрос привлечения инвестиций сегодня является особенно актуальным как для всего Хасанского района, так и для Славянки в частности. Богатый экономический потенциал территории, обусловленный стратегически выгодным географическим положением, на протяжении нескольких десятилетий остается нереализованным. Продолжается отток трудоспособного населения с хасанской земли, некогда процветающая и промышленно развитая Славянка потеряла свои позиции в экономике региона. Несмотря на то, что юг Приморья является объектом внимания крупных федеральных и иностранных инвесторов, ни один серьезный проект до сих пор так и не получил воплощения. Жители Славянки признают необходимость развития бизнеса, в том числе и запуска крупных производственных проектов. Ведь это рабочие места, стабильные зарплаты, развитие инфраструктуры — в целом, повышение качества жизни в поселке. Тревожат население в первую очередь вопросы экологии, и это беспокойство вполне понятно. Однако здесь во многом сказывается недостаточная информированность людей. Процедура общественных обсуждений решает в том числе и эту проблему, предоставляя жителям Славянки подробную информацию об изменениях генплана и планируемых к реализации на территории поселения проектов. «Что касается балкерного терминала, то изменения в генплан Славянки не являются краеугольным камнем реализации этого проекта, — объясняет Максим Бренчагов. — Он одобрен в Москве, внесен в список приоритетных как на региональном, так и на федеральном уровне. Более того, соответствие проекта экологическим требованиям, другим нормам действующего законодательства — это вопрос государственной экспертизы, а также отдельных общественных обсуждений». В настоящее время в Славянке идет сбор замечаний и предложений по проекту «Внесение изменений в генеральный план Славянского городского поселения. Они принимаются по 3 декабря включительно. «Обращения будут зафиксированы и переданы подрядчику — организации, которая разработала проект по внесению изменений в генплан. После чего проектировщики должны будут представить нам окончательный вариант генплана с учетом замечаний, полученных в ходе общественных слушаний. В этой связи хочу обратить внимание жителей Славянки на то, что замечания и предложения должны носить конструктивный характер. Согласитесь, сложно работать с замечаниями в духе „я за или я против исключительно из принципа“. Разумные же и обоснованные замечания, пусть и критического характера, обязательно будут учтены в итоговом варианте документа. Мы рассчитываем принять новый генплан до конца этого года — проектировщику потребуется время для работы с замечаниями и предложениями, и ближе к новому году скорректированный вариант будет представлен депутатам Мункома, которые и примут окончательное решение», — рассказал глава Славянского городского поселения. В целом же изменения генплана и правил землепользования и застройки Славянского городского поселения отражает общий тренд на наведения порядка в муниципалитетах Приморья, заданный губернатором Олегом Кожемяко. Напомним также, что недавно аналогичная процедура общественных обсуждений прошла в Безверховском сельском поселении Хасанского района.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter