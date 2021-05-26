«Нагло ухмылялись, чувствуя безнаказанность»: скандал вокруг блокировки наблюдателей на праймериз «Единой России» набирает обороты

«Это наглость и беспредел», — так прокомментировала кандидат в депутаты ГосДумы по 62-му одномандатному округу Мария Цирлина ситуацию, с которой она и еще один кандидат по тому же округу Павел Панченко столкнулись в оргкомитете Приморского края.

Напомним, Марии Цирлиной и Павлу Панченко отказали в принятии документов на назначение 158 общественных наблюдателей. По словам Марии Цирлиной, сотрудники, отказавшиеся принять документы, «вели себя вызывающе, ухмылялись», явно демонстрируя, что «нам ничего не будет». Мы следим за развитием событий.

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