«Узнай свою школу»: пушки, вид на залив и «коридор» для ветра

Конкурс проекта «Учим и учимся в Приморье» вновь перед вами, дорогие читатели. Правила его просты: мы рассказываем о разных школах края, не называя номера — его предлагается угадать или узнать вам. Победители получают призы — билеты в театр или музей.

В сегодняшнем выпуске — рассказ о школе, которая может похвастать завидным расположением: она находится на небольшой сопке полуострова Шкота, чаще именуемого Эгершельдом. Фото: Наталья Баранова Золотой Рог Обособленность школьной территории, мимо которой не пролегают автодороги, — безусловный плюс, если говорить о безопасности. Фото: Наталья Баранова Золотой Рог Однако есть и минусы: зимой, когда почти постоянно дует северный ветер, рядом со школой образуется некий «коридор», в котором сила ветра будто удваивается — и стихия даже может сбить с ног учеников небольшого веса. Рядом со школой имеется историческая достопримечательность: две пушки, орудия которых направлены в сторону Амурского залива. Как свидетельствуют краеведы, бетонные опоры орудий — это остатки береговой артиллерийской батареи «Сапёрная», входившей в Амурский фронт береговых батарей Владивостокской крепости. Фото: Наталья Баранова Золотой Рог Помимо сохранившихся блоков, здесь были ещё бетонные дворики для шестидюймовых орудий, погреба боезапаса и дальномерный павильон. Всё это снесли в советские времена при строительстве школы. Нынешние пушки на постаменты водрузили в середине 70-х годов, в период обострения отношений СССР и КНР, когда газеты всерьёз писали о «китайской угрозе». Однако орудия, приведённые в нерабочее состояние, с тех пор служат лишь памятником военно-инженерной мысли. Здание школы было построено в 1963 году. В нём 25 классных комнат, есть кабинет информатики, мастерские технического и обслуживающего труда, спортивный и актовый залы. Школа располагает также небольшим стадионом, баскетбольной площадкой и уличными тренажёрами. В школе работают 11 педагогов, 5 из них имеют звание «Почётный работник», «Отличник образования», два педагога удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Средний возраст педагогического коллектива — 57 лет. 98% педагогов имеют высшее образование. Практически все выпускники школы поступают в вузы, 45% ребят обучаются на «4» и «5». Всего в школе учится немногим более 200 человек. В этом году школа при помощи городской администрации обрела новый фасад. Одновременно был реконструирован буфет, в классах заменили окна, установили автоматическую пожарную сигнализацию, заменили систему освещения, а территорию обнесли надёжной оградой. Кроме того, на территории возле школы уложили новый асфальт, а на спортплощадках сделали специальное мягкое покрытие. А теперь — внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»: Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь, и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз — билеты в театр. Сделать это можно в течение двух недель — до 7 сентября включительно. Присылайте ваши отгадки и свои контакты на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то вы можете позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 — но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел. Победителя определит генератор случайных чисел, итоги конкурса будут опубликованы в сентябрьском номере газеты «Золотой Рог».

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