«Баба Яга против»: депутат от КПРФ едва не оставил приморцев без денег на ликвидацию последствий ледяного шторма

«На текущей неделе в ЗакСе Приморского края при корректировке бюджета (в основном распределение по социальным и "ЧээСным" разделам поступивших дополнительных средств из федерального бюджета), свершилось уже привычное действие «А Баба Яга против»: первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, лидер либерального крыла в городской ячейке, депутат на денежном довольствии из бюджета ЗакСа Артём Самсонов в очередной раз проголосовал против важных поправок в краевой бюджет. Это его такой способ привлечения внимания к себе. Не важно, что поправки нужны, главное — набрать оппозиционные политические очки», — считают авторы телеграм-канала «Политический ипподром».