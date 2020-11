«Баба Яга против»: депутат от КПРФ едва не оставил приморцев без денег на ликвидацию последствий ледяного шторма

На последнем заседании депутатов Законодательного Собрания Приморья было принято несколько довольно важных решений. Одно из них — увеличение расходов краевого правительства на здравоохранение, социальные выплаты населению, ликвидацию последствий ЧС и борьбу с коронавирусом.

Большинство народных избранников проголосовали единогласно «за» корректировку бюджета, но нашлись и те, кому дополнительные траты на народные нужды показались излишними. Одним из воспротивившихся инициативе краевого правительства стал глава владивостокского горкома КПРФ депутат Артём Самсонов. В Приморье он давно известен своими неоднозначными выходками: по сети гуляют его фото в полуобнажённом виде, к тому же, он нередко поддерживает полумаргинальные политические образования. «На текущей неделе в ЗакСе Приморского края при корректировке бюджета (в основном распределение по социальным и "ЧээСным" разделам поступивших дополнительных средств из федерального бюджета), свершилось уже привычное действие «А Баба Яга против»: первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, лидер либерального крыла в городской ячейке, депутат на денежном довольствии из бюджета ЗакСа Артём Самсонов в очередной раз проголосовал против важных поправок в краевой бюджет. Это его такой способ привлечения внимания к себе. Не важно, что поправки нужны, главное — набрать оппозиционные политические очки», — считают авторы телеграм-канала «Политический ипподром». Хайп для Самсонова — привычное дело. Политическую карьеру он начал только лишь благодаря своему умению направить недовольство людей в нужное русло. В КПРФ депутат пришёл из общественной организации «Товарищество инициативных граждан» (ТИГР), громко заявившего о себе в период памятных автомобильных «хороводов» в 2008 году. После была дружба с представителями несистемной оппозиции, «навальнистами». И даже недовольство федерального аппарата КПРФ не заставило Самсонова пересмотреть свои взгляды. Отметим, благодаря решению депутатов на недавнем заседании Заксобрания бюджет Приморского края дополнительно получил четыре миллиарда рублей из федеральной казны. «Из них безвозмездных поступлений – на 2,1 миллиарда рублей, разные виды субвенций – на 430 миллионов рублей – в основном по линии соцзащиты. Иной межбюджетный трансфер – 1,8 миллиарда рублей, значительная часть из которого предусмотрена на нужды дольщиков. Одновременно с этим произошло сокращение федеральных средств по тем объектам, которые мы не смогли построить в этом году», – отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина на заседании. 636 миллионов направят на мероприятия по ликвидации последствий ледяного шторма. По текущим подсчётам ущерб от стихии составил 250 миллионов рублей, но анализ убытков ещё ведётся, и цифра обещает вырасти.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter