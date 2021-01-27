Депутатов Заксобрания Приморья выберут по-новому

«Сокращение до 10 мандатов „списочного“ представительства политических партий вполне объективно. Доверие граждан к партиям, как выразителям их интересов, падает. Это устойчивый многолетний тренд, который сформировался не вчера. Зато уровень доверия к тем, кто избирается в одномандатных округах, кого люди хорошо знают, — стабильно высок. Поэтому рост числа одномандатных округов — это способ поднять доверие граждан к власти, куда они делегируют тех, кому по-настоящему доверяют. Кроме того, такие кандидаты, как правило, хорошо знают проблематику округов, от которых избираются, что должно позитивно сказаться на эффективности решении проблем жителей края», — считает эксперт.