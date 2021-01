Депутатов Заксобрания Приморья выберут по-новому

Предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края пройдут в новых условиях. С 20 до 30 вырастет число одномандатных избирательных округов, а представителям списков политических партий придется бороться за 10 мандатов по единому на весь край избирательному округу.

Соответствующие поправки в Устав Приморского края приняты сегодня региональным парламентом. Это не единственные изменения, которые ожидают региональную избирательную систему. Изменение числа одномандатных округов повлечет трансформацию всей схемы их формирования — они станут более компактными, с меньшим числом граждан, обладающих правом голоса. Кроме того, должна уйти в прошлое непонятная практика, когда в один избирательный округ входили части разных административных территорий, не связанных географически. Эксперты отмечают, что этот трюк активно использовала команда губернатора Миклушевского. Не пользовавшийся авторитетом руководитель региона пытался таким образом свести к минимуму шансы кандидатов от оппозиции или тех, кто не проявил должной лояльности к нему лично, заставив их действовать на незнакомом электоральном поле. Результат оказался закономерно негативным. Избранные в 2016 году депутаты во многом утратили связь с избирателями, что не могло не сказаться ни на качестве их работы, ни на ее оценках населением. Политконсультант Андрей Кудисов полагает, что предпринятые шаги по изменению формата предстоящих в Приморье выборов помогут не только устранить очевидные несуразности, но и четко отражают российские внутриполитические тренды. «Сокращение до 10 мандатов „списочного“ представительства политических партий вполне объективно. Доверие граждан к партиям, как выразителям их интересов, падает. Это устойчивый многолетний тренд, который сформировался не вчера. Зато уровень доверия к тем, кто избирается в одномандатных округах, кого люди хорошо знают, — стабильно высок. Поэтому рост числа одномандатных округов — это способ поднять доверие граждан к власти, куда они делегируют тех, кому по-настоящему доверяют. Кроме того, такие кандидаты, как правило, хорошо знают проблематику округов, от которых избираются, что должно позитивно сказаться на эффективности решении проблем жителей края», — считает эксперт.

Related news: В 2020 году в Приморском крае появятся три новых муниципальных округа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter