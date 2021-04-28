Россию и Индию свяжет остров Русский

Россию и Индию свяжет остров Русский
Россию и Индию свяжет остров Русский
Сегодня, 11:28ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Русский может стать новой площадкой для развития партнерства двух стран
В 2020 году объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Индией вырос более чем на 5% и превысил 764 млн долларов. Регионы Арктической зоны РФ нарастили обороты внешней торговли с индийскими партнерами на 12,6% — до 800 млн долларов.

Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ Венкатешем Вармой. На ней обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.

Так, в рамках уже действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта — индийскими компаниями «Кей Джи Кей» (KGK Group) и «М.Суреш Владивосток» (M.Suresh) — созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.

«На Дальнем Востоке и в Арктике имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества как в алмазогранильной, так и в других сферах. В частности, в угольной отрасли, продолжаются переговоры об инвестициях в проекты по добыче коксующегося угля на Дальнем Востоке. Имеется потенциал для наращивания экспорта российской угольной продукции. Обсуждалось сотрудничество в сфере логистики (включая развитие Северного морского пути), кораблестроения, портовой инфраструктуры, строительства, здравоохранения, зеленой энергетики, туризма», — говорится в сообщении Минвостокразвития.

По словам Алексея Чекункова, новой площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами должен стать Инновационный научно-технологический центр, формируемый на острове Русский.

Венкатеш Варма особо отметил перспективы расширения сотрудничества в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в различные страны около 300 тысяч студентов, из которых в Россию приезжает от 4 до 6 тысяч человек — в основном для обучения по медицинским специальностям. «Студенческий поток может быть увеличен до 25 тысяч человек — при условии появления на Дальнем Востоке образовательных программ в таких востребованных у молодежи областях, как IT, международное право и других сферах», — считает посол.

В ходе встречи рассматривались перспективы развития морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи с целью наращивания грузооборота.

Стороны обсудили участие индийской делегации в предстоящем VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. Индийский бизнес традиционно проявляет повышенный интерес к форуму. Дополнительные возможности не только очного, но и дистанционного участия в деловой программе, позволят привлечь новых заинтересованных участников с индийской стороны.

Напомним, Минвостокразвития и Национальный институт трансформации Индии (НИТИ) совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики разрабатывают Программу российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2021–2025 годы и принципах сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации. Этот стратегический документ планируется утвердить на ВЭФ.

Сюжеты:
Приморье
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