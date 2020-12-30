Транспортная прокуратура: в 2020 году выявлено 12 нарушений прав предпринимателей

Транспортная прокуратура: в 2020 году выявлено 12 нарушений прав предпринимателей

Сегодня, 16:22
Политика
Photo: Медиахолдинг 1Mi
По итогам 2020 года сотрудниками регионального отделения было выявлено 12 нарушений в этой сфере.

Для того, чтобы устранить все проблемные моменты, начальникам таможен внесено 5 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На постановления о привлечении лиц к административной ответственности принесено 11 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, постановления приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Основными нарушениями, допущенными должностными лицами таможенных органов, явились несоблюдение порядка направления расчета размера обеспечения уплаты таможенных платежей; порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; сроков принятия решений о внесении изменений в сведения, указанные в декларации на товары в части таможенной стоимости товаров; при производстве по делам об административных правонарушениях.

По результатам надзорной деятельности Приморской транспортной прокуратуры, мерами реагирования восстановлены права предпринимателей, также в бюджет государству возвращено более 2 млн рублей.

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Приморский край
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