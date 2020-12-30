Транспортная прокуратура: в 2020 году выявлено 12 нарушений прав предпринимателей

Основными нарушениями, допущенными должностными лицами таможенных органов, явились несоблюдение порядка направления расчета размера обеспечения уплаты таможенных платежей; порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; сроков принятия решений о внесении изменений в сведения, указанные в декларации на товары в части таможенной стоимости товаров; при производстве по делам об административных правонарушениях.