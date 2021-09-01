В Приморье стартовала гаражная амнистия

В Приморье стартовала гаражная амнистия
В Приморье стартовала гаражная амнистия
Сегодня, 13:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Целый ряд новых законов и дополнений к ним вступает в действие с 1 сентября. Тысячи приморцев — вместе со всей страной — знают, что в этот день начнется «гаражная амнистия».

Да, закон, позволяющий придать законный статус капитальному гаражу, построенному в разрешенном месте и легально (а не, например, на клумбе под вашим домом — с объявлением войны соседям) можно будет в том случае, если построен он до 29 декабря 2004 года (именно тогда вступил в силу Градостроительный кодекс).

Легализовать в некоторых случаях (в администрации района или города это нужно уточнять) можно будет и не капитальный, а металлический гараж. Комплект документов нужно подавать в местную администрацию. Амнистия для гаражей не навсегда, она действует до 1 сентября 2026 года. Владелец сможет не только узаконить права на строение, но и бесплатно получить землю под ним.

Сюжеты:
Приморье
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