Молодые юристы помогают приморцам делить наследство

Как известно, далеко не у всех людей есть возможность оплачивать консультации юриста, даже самого доступного, а вот вопросов по этой части, как и житейских проблем у всех в избытке. Чтобы не оставлять людей без помощи, юристы периодически устраивают бесплатные консультации, которые может посетить любой желающий. Так, в центральной библиотеке им. А.П Чехова во Владивостоке два раза в месяц, по четвергам с 14:30 до 16:30, проходят бесплатные юридические консультации.