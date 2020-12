«Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными.

В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких, как в родном регионе, так и за его пределами. Чем стремительнее распространялась эпидемия коронавируса, тем больше было звонков в экстренные оперативные службы. По сравнению с февралем 2020 года (до официального объявления пандемии в России) на пике продолжительность звонков в экстренные оперативные службы выросла в 2,1 раза. За январь — октябрь 2020 года общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги вырос в 2,6 раза. Более чем в 10 раз увеличилась продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера. На Дальнем Востоке в 2020 году общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги увеличился в 44 раза по сравнению с 2019 годом. А количество международных и междугородних звонков выросло более, чем в 30 раз. Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще. Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, проще всего на «Яндекс.Картах» — там отображены точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов. Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы. Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную коммуникационную задачу: до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. В настоящее время с таксофонов поступает много звонков в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации. «Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальной услуги связи. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

