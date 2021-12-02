«Ростелеком» модернизировал систему оповещения населения в Приморском крае

Главная функция РАСЦО — своевременное информирование населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Сигнал об опасности представляет собой трехминутную имитацию сирены, затем несколько раз транслируется голосовое сообщение. Звук передается по громкоговорителям, установленным на специальных мачтах и социально-значимых объектах. Радиус их вещания — от сотен метров до нескольких километров, в зависимости от рельефа местности.