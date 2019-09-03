На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты

На Восточном экономическом форуме показывают новейшие вертолеты

3 сентября 2019, 18:20
Общество
Потенциальным покупателем является Индия

Потенциальным покупателем является Индия

На набережной острова Русский в рамках «нулевого» дня V Восточного экономического форума (ВЭФ) демонстрируются многоцелевые вертолеты Ка-226Т (на фото вверху) и Ми-171А2, который планируется поставить в Индию.

На машинах размещены наклейки «Make in India» (программа сборки иностранной техники на территории Индии).

Ка-226Т имеет два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Представленный экземпляр Ка-226Т оснащен медицинским модулем, рядом демонстрируется сменный пассажирский модуль в VIP-исполнении с тремя кожаными креслами и отделкой деревом.

Ми-171А2 (фото внизу) - гражданский транспортный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолета Ми-8 - Ми-8АМТ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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