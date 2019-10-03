ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания

Возрождение сети муниципальных перевозок началось именно в 2008 году и связано с приходом на пост мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В то время город получил мощный импульс к развитию: было объявлено о проведении здесь саммита АТЭС-2012, о развитии и создании новых районов, включая Снеговую Падь и остров Русский. Как следствие, необходимо было развивать и актуализировать сеть общественного транспорта. Только вот как? К середине 2008 года общественный транспорт Владивостока, на сто процентов занятый частными перевозчиками, находился не просто в удручающем состоянии, а в состоянии клинической смерти: на городском балансе не существовало ни одного муниципального автобуса. Автопарк был распродан, а территории МПВ «ВПОПАТ №1» и МП «ВПОПАТ № 3» отданы в долгосрочную (на 49 лет!) аренду коммерсантам. Только путем непростых и длительных судебных тяжб удалось возвратить их в городскую собственность.