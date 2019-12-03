Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток

Транзитный сервис Trans-Siberian LandBridge запущен FESCO в мае 2019 года совместно с АО «РЖД Логистика». FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. Сервис доступен также для отправок через ВМТП по территории России в Европу из Республики Корея.