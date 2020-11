Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток

Он проследовал в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge группы FESCO

Он проследовал в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge группы FESCO Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) доставила первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток. Как сообщает пресс-cлужба FESCO, 40-футовый контейнер был отправлен в тестовом режиме в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge. Контейнер был отправлен из Гамбурга (Германия) 22 октября и прибыл в Иокогаму (Япония) 14 ноября, таким образом общее время в пути следования составило 22 дня. Интермодальный маршрут проходил через пограничный переход Малашевиче-Брест (Польша/Белоруссия), далее по территории Белоруссии и России до Владивостокского морского торгового порта, откуда груз морским сервисом FESCO - Japan Trans-Siberian Line был доставлен до пункта назначения. Транзитный сервис Trans-Siberian LandBridge запущен FESCO в мае 2019 года совместно с АО «РЖД Логистика». FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. Сервис доступен также для отправок через ВМТП по территории России в Европу из Республики Корея. Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (основная стивидорная компания в порту Владивосток). В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 21 транспортное судно, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

