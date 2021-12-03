«Раз уже было»: в коллекции «управляек» Приморья уже 159 предписаний за плохую уборку снега

«Работа идет, но далеко не везде нужными темпами и требуемого качества. По законодательству управляющей компании после прекращения осадков дается двое суток на устранение последствий. Основные нарушения, выявляемые инспекторами, – это несвоевременная расчистка придомовых территорий и подсыпка пескосоляной смесью», – пояснил руководитель жилинспекции Евгений Баршай.
Первым делом нужно расчищать подходы к подъездам и подъезды к мусорным контейнерам. Запаркованность автомобилями мешает работе большой техники, однако этот вопрос жилинспекцию не волнует.
«Территории должны убираться несмотря на все сложности. И жилинспекция фиксирует подобные нарушения, выдает пока предписания, их оформлено уже почти 160. После этого уже последуют штрафы в отношении нерадивых компаний, их размер может достигать 250 тысяч рублей», – подчеркнул глава жилищной инспекции.
Председатель правительства Приморья Елена Пархоменко поставила перед коммунальщиками первоочередную задачу — беспрепятственный вывоз мусора с жилых кварталов.
«Такая задача поставлена как перед дорожными службами, управляющими организациями, так и перед Приморским экологическим оператором, транспортными компаниями. Да, ситуация сложная, но нужно находить пути решения – привлекать дополнительную технику, в том числе, повышенной проходимости, людей», – обозначила зампред правительства региона.
Жильцов просят не парковаться у мусорных контейнеров и не мешать расчистке территорий от снега.