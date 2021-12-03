«Раз уже было»: в коллекции «управляек» Приморья уже 159 предписаний за плохую уборку снега

«Территории должны убираться несмотря на все сложности. И жилинспекция фиксирует подобные нарушения, выдает пока предписания, их оформлено уже почти 160. После этого уже последуют штрафы в отношении нерадивых компаний, их размер может достигать 250 тысяч рублей», – подчеркнул глава жилищной инспекции.