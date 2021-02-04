На реконструкцию аварийного пирса во Владивостоке потребуются сотни миллионов рублей

В настоящее время паромное сообщение с островом не предусматривает возможности переправы автомобилей с территорий города. Единственным способом попасть на территорию острова Попова на транспортных средствах в зимний период и привезти продукты, а заметим, что это была автолавка, является путь по льду. Местные жители вынуждены ехать в город через остров Русский, до которого - километр по льду.