На реконструкцию аварийного пирса во Владивостоке потребуются сотни миллионов рублей

По сообщению управления транспорта администрации города Владивостока, проектно-сметная документация на реконструкцию причала на острове Попова разработана и направлена на государственную экспертизу в Москву.

Специалисты планируют, что после получения положительного заключения экспертизы и при наличии финансирования на этой островной территории в течение трех лет пирс будет реконструирован. Напомним, причал на острове Попова был признан аварийным и не пригодным к эксплуатации еще в 2015 году. Средства на разработку проектной документации реконструкции пирса в проливе Старка были найдены в декабре 2019 года. Тогда же администрация Владивостока заключила контракт с АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота». Сроки исполнения контракта — 2021 год. Подрядная организация провела геологические, топографические, гидрологические и другие инженерные изыскания, подготовила проектную документацию, которая должна пройти все необходимые экспертизы и согласования. Срок действия разрешения на реконструкцию, если таковое будет получено, — три года. За это время нужно определить источник финансирования строительных работ и провести реконструкцию. По оценкам специалистов, предварительно стоимость реконструкции причала оценивается в 270-360 миллионов рублей, поэтому предполагается софинансирование из краевого бюджета, а также участие в государственной программе. Что интересно, история с реконструкцией получила продолжение аккурат после недавнего происшествия на льду возле острова. Дело в том, что прокуратура организовала проверку по факту публикации. В Интернете была размещена публикация о произошедшем на подходе к острову Попова Владивостокского ГО происшествии, в результате которого автомобиль, перевозивший продукты питания для жителей острова, провалился под лед и затонул, информирует прокуратура. По данному факту прокуратура города Владивостока организовала проверку соблюдения муниципалитетом законодательства в сфере организации транспортного сообщения и предоставления транспортных услуг населению. В настоящее время паромное сообщение с островом не предусматривает возможности переправы автомобилей с территорий города. Единственным способом попасть на территорию острова Попова на транспортных средствах в зимний период и привезти продукты, а заметим, что это была автолавка, является путь по льду. Местные жители вынуждены ехать в город через остров Русский, до которого - километр по льду. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пролом во льду осмотрели сотрудники МЧС. Продолжаются и поиски местного жителя, который выехал в город на прошлой неделе и предположительно провалился под лёд, сообщают СМИ.

