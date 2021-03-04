Строительство приютов для животных в России узаконили

Строительство приютов для животных в России узаконили

Сегодня, 15:10ОбществоФото: Медиахолдинг1MiМинстрой разработал нормативные требования к проектированию новых приютов
Российский Минстрой разработал нормативные требования к проектированию новых приютов для животных и реконструкции уже действующих. Документ разработан на основе федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Согласно закону, все бездомные животные должны быть распределены в приюты.

По данным федеральной статистики, в России насчитывается более 400 приютов и 219 пунктов передержки в 69 регионах. При этом дефицит мест в приютах выше 75% — на начало 2020 года в стране насчитывалось более 400 тысяч бездомных животных, которые нуждаются в размещении, в то время как во всех приютах страны возможно разместить не более 92 тысяч.

По новым правилам, разработанным Минстроем, предельная допустимая численность питомцев в приюте должна быть не более 300. Также животным в приюте должны обеспечить условия проживания и личное пространство.

Кроме того, вводится классификация приютов по принадлежности — государственные, муниципальные, частные и по типу содержания — для собак, кошек и смешанного типа.

«Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула и общения с людьми. Надеюсь, это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и, по возможности, забирать их домой», — рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

По словам авторов, документ разработан с учётом мировых тенденций и требований. В частности, специалисты ориентировались на опыт Германии и США.

В январе 2021 года приморские власти объявили о строительстве межмуниципальных приютов в регионе. Они расположатся на территории Партизанского ГО и Надеждинского муниципального района. На создание приютов из краевого бюджета выделят более 12 миллионов субсидий. Получателями средств стали: центр конных прогулок «Гарнизон» в Большом Камне, кинологический и фелинологический клуб «Аристократ» в Арсеньеве и действующий приют «Помощь бездомным животным «Открой свое сердце» в Уссурийске.

Кроме того, региональные власти хотят привлечь к строительству приютов и некоммерческие организации. Для этого в Приморье будут выдавать гранты по 4,3 миллиона рублей.

Сюжеты:
Приморский край
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