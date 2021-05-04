Десять тысяч кедров высадят во Владивостоке

«Высаживаем кедр в надежде, что наши дети отведают орешков с этих деревьев, ареал которых, к сожалению, сокращается. Остров Русский выбрали по нескольким причинам. Хотелось бы, чтобы наш город зеленел, чтобы были места для прогулок. Немаловажная причина — пригодная почва и отсутствие палов на острове. Ежегодно сотни тысяч гектаров молодых деревьев сгорают, в том числе и кедровая поросль. Но всё же приживаемость высаженных активистами саженцев велика, и приятно через несколько лет наблюдать за подросшими кедрами», — рассказал руководитель фонда «Русь» Дмитрий Царёв.