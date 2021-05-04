Дети с НЕограниченными возможностями

Если в 2020 году на социальном такси можно было доехать до больницы и поликлиники, отдела соцзащиты, пенсионного фонда, МФЦ, ж/д и автовокзала Владивостока и аэропорта, то с начала текущего года в список были добавлены продовольственные магазины, почтовые отделения, отдел опеки и попечительства, аптеки, банки, нотариальные конторы, суды, организации культуры и искусства, а также спортивные и общественные организации.