Дорожные службы Владивостока начали прочистку ливневой канализации в городе

Дорожные службы Владивостока начали прочистку ливневой канализации в городе
Дорожные службы Владивостока начали прочистку ливневой канализации в городе
Сегодня, 16:08ОбществоФото: vlc.ru
Из-за ухудшения погоды бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» усилили мониторинг состояния систем ливневой канализации во Владивостоке. Специалисты преступили к работе по прочистке и промывке ливневок, сообщили в мэрии.
Фото:vlc.ru

«Чтобы избежать серьёзных подтоплений на низких участках и обеспечить более оперативный спуск воды, следим за ливневками и оперативно прочищаем их», — рассказали работники городских служб.

Прочистка и промывка ливневой канализации уже проведена на улицах: Окатовая, Давыдова, Русская, Харьковская, Маковского, Набережная, Иртышская и ряд других.

Стоит отметить, что сегодня, 4 мая, в приморской столице ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру начнется умеренный дождь, а скорость ветра составит до 21 м/с.

В среду, 5 мая, дождь усилится. В этот день ожидается от 15 до 40 миллиметров осадков.

Фото:vlc.ru

«Из-за непогоды службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в режиме повышенной готовности. В любой момент они готовы приступить к ликвидации возможных последствий», — сообщили в мэрии.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону: 2222-333.

Сюжеты:
Приморский край
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