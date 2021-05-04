Дорожные службы Владивостока начали прочистку ливневой канализации в городе

«Чтобы избежать серьёзных подтоплений на низких участках и обеспечить более оперативный спуск воды, следим за ливневками и оперативно прочищаем их», — рассказали работники городских служб.
Прочистка и промывка ливневой канализации уже проведена на улицах: Окатовая, Давыдова, Русская, Харьковская, Маковского, Набережная, Иртышская и ряд других.
Стоит отметить, что сегодня, 4 мая, в приморской столице ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру начнется умеренный дождь, а скорость ветра составит до 21 м/с.
В среду, 5 мая, дождь усилится. В этот день ожидается от 15 до 40 миллиметров осадков.
«Из-за непогоды службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в режиме повышенной готовности. В любой момент они готовы приступить к ликвидации возможных последствий», — сообщили в мэрии.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону: 2222-333.