Дорожные службы Владивостока начали прочистку ливневой канализации в городе

Из-за ухудшения погоды бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» усилили мониторинг состояния систем ливневой канализации во Владивостоке. Специалисты преступили к работе по прочистке и промывке ливневок, сообщили в мэрии.

Фото: vlc.ru «Чтобы избежать серьёзных подтоплений на низких участках и обеспечить более оперативный спуск воды, следим за ливневками и оперативно прочищаем их», — рассказали работники городских служб. Прочистка и промывка ливневой канализации уже проведена на улицах: Окатовая, Давыдова, Русская, Харьковская, Маковского, Набережная, Иртышская и ряд других. Стоит отметить, что сегодня, 4 мая, в приморской столице ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру начнется умеренный дождь, а скорость ветра составит до 21 м/с. В среду, 5 мая, дождь усилится. В этот день ожидается от 15 до 40 миллиметров осадков. Фото: vlc.ru «Из-за непогоды службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в режиме повышенной готовности. В любой момент они готовы приступить к ликвидации возможных последствий», — сообщили в мэрии. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону: 2222-333.

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