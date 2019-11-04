В Приморье жить менее комфортно, чем даже на Чукотке и в Магаданской области

По каждому индикатору город мог получить оценку в 10 баллов и в целом набрать максимальное количество – 360 баллов. При этом глава Минстроя Владимир ЯКУШЕВ отметил, что «если город набирает больше 180 баллов, то он имеет благоприятную среду». Среднее значение, которое показало исследование, по стране составило всего 163 балла, и лишь 23% всех городов оказались в благоприятной среде.