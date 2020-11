В Приморье жить менее комфортно, чем даже на Чукотке и в Магаданской области

Минстрой РФ подвел итоги первой индексации качества городской среды

Минстрой РФ подвел итоги первой индексации качества городской среды Минстрой РФ подвел итоги первой индексации качества городской среды по всем российским городам. Методикой, разработанной министерством совместно с компанией АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка», каждый город был проанализирован по 36 индикаторам качества городской, включая такие как качество общественных пространств и благоустройство, состояние общественного транспорта и безопасность дорог и т.д. По каждому индикатору город мог получить оценку в 10 баллов и в целом набрать максимальное количество – 360 баллов. При этом глава Минстроя Владимир ЯКУШЕВ отметил, что «если город набирает больше 180 баллов, то он имеет благоприятную среду». Среднее значение, которое показало исследование, по стране составило всего 163 балла, и лишь 23% всех городов оказались в благоприятной среде. Владивосток по этому показателю набрал 196 баллов, по ДФО уступая только самому новому городу Дальнего Востока – Циолковскому – 202 балла. Сахалинский Долинск получил 185 баллов. А Хабаровск недобрал до благоприятной среды всего лишь обидный 1 балл, получив 179. То есть, лишь три дальневосточных города пока оказались с благоприятной городской средой. Остальные до этого уровня недотянули. Что касается других приморских городов, то в категории «большие города, находящиеся в условно комфортном климате», Находка заслужила 148 баллов, Уссурийск – 147 и Артем – 144. В категории «Средние города, находящиеся в условно комфортном климате», Арсеньев получил 164 балла. Среди «малых городов Приморья с населением от 25 до 50 тысяч человек, находящихся в условно комфортном климате» лучший показатель у Большого Камня – 160 баллов. За ним следуют Спасск-Дальний и Дальнереченск – по 138, Дальнегорск – 126, Лесозаводск – 119 и Партизанск – 111. Из «малых городов с населением от 5 до 25 тысяч человек, находящихся в условно комфортном климате», город Фокино получил 157 баллов. Отставание приморских городов по благоприятности городской среды сегодня стоит оценивать как значительное, если взять во внимание, что лидеры индексации показали следующие результаты: Москва – 276, Реутов – 252 и Санкт-Петербург – 238 баллов. С другой стороны у приморцев есть определенные преимущества перед аутсайдерами, среди которых ряд якутских городов – Верхоянск – 77, Томмот – 84 и Вилюйск – 85 баллов. Показательно, что приморские города в оценке благоприятности городской среды оказались на 7-м месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа. При этом вперед были пропущены Хабаровский край, Чукотский АО, Камчатский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская область. Однако удалось опередить Еврейскую АО, Республику Бурятия, Забайкальский край и Республику Саха (Якутия). Проигрыш приморского показателя другим субъектам ДФО все же имеет определенный плюс, поскольку результаты этого общероссийского исследования будут применяться при расчете регионам субсидий из федерального бюджета на поддержку программ формирования современной городской среды в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», рассчитанным на срок с 1 октября прошлого года до конца 2024 года. В итоге выполнения этого нацпроекта количество городов с благоприятной средой в стране должно увеличиться более, чем вдвое – до 50% и в соответствии с задачей, поставленной перед нацпроектом президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, индекс качества должен вырасти на 30%. Среднее значение индекса к завершению срока исполнения нацпроекта по данным Минстроя РФ должно достичь 212 баллов. Спрашивается: смогут ли другие приморские города помимо Владивостока к 2025 году набрать нужное количество баллов, чтобы улучшить качество своей среды обитания до такой степени, чтобы перестать терять своих жителей в пользу тех городов и регионов страны, где условия сегодня лучше. Кстати, надо отметить, что в чем-то с индексацией, проведенной Минстроем, трудно согласиться. Например, в том, что теряющая население Находка немного опередила Уссурийск и Артем, которые сегодня наоборот прирастают людьми, которые выбирают их для жизни. Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

