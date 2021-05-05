На Шаморе началась подготовка к летнему сезону

В бухте Лазурной, известной также как Шамора, началась подготовка к летнему сезону. Уже скоро вместо временных деревянных построек на втором и третьем пляжах появятся открытые террасы, которые позволят сохранить свободный доступ к песчаной береговой черте. Ход работ лично проверил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Фото: vlc.ru По словам специалистов, строительные работы на третьем пляже сейчас в самом разгаре. На территории уже демонтировали остатки прежних конструкций, частично возвели деревянные настилы будущих террас, в ближайшее время начнутся работы по обустройству пешеходных зон. По словам директора управляющей организации «Альтар» Станислава Примаченко, во время дождя строительные работы приостанавливаются, но в это время береговую полосу очищают от мусора. «Если погода нас не подведет, то работы будут завершены уже недели через две. На песчаной полосе появятся открытые террасы для отдыхающих, к купальному сезону будут установлены раздевалки. Планируем также смонтировать вдоль пешеходной зоны уличное освещение, сейчас прорабатываем внешний вид фонарей. На втором этапе — в следующем году — планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге. Проекты еще находятся в разработке», — отметил Примаченко. Фото: vlc.ru Инспектируя ход работ, глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что перед администрацией города и представителями бизнеса стоит задача создать на берегу бухты Лазурной комфортное место для отдыха и прогулок. Для того чтобы вернуть туристическую привлекательность территории, на ней установили публичный сервитут — он не позволяет возводить никаких строений и закрытых беседок. «Бухта Лазурная — излюбленное место отдыха не только горожан, но и гостей Владивостока, поэтому и администрация города, и представители бизнеса заинтересованы, чтобы эта территория успешно развивалась, стала современным и красивым местом притяжения», — сказал мэр. Стоит отметить, что летние террасы обустроят в районе второго пляжа. Кроме того, у каждого хозяина кафе в обязательном порядке должен быть заключен договор на обслуживание септиков, чтобы отходы не попадали в море. Соблюдение всех норм использования прибрежной территории будут контролировать специалисты администрации Владивостока, Роспотребнадзора и других надзорных органов.

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