С чего начинается отопление в Приморье

О том, как жило «Примтеплоэнерго» 20 лет с момента основания, «Золотой Рог» пообщался с генеральным директором предприятия Анатолием Поповым.
— Расскажите, пожалуйста, с чего началась история КГУП «Примтеплоэнерго»? Что стало предпосылкой для создания этого предприятия?
— Это было непростое время. В 90-е функцию теплоснабжения обеспечивали небольшие муниципальные предприятия, их финансовое состояние постепенно ухудшалось. К 1996 году начался лавинообразный рост кредиторской и дебиторской задолженности.
Отсутствие денег на восстановление основных фондов и отток профессиональных кадров из коммунальной энергетики привели к нарушению подачи тепла потребителям. Некоторые могут помнить, что в 2000–2001 годах в отопительный период были отключения отопления в жилых домах.
Такие сбои в работе систем жизнеобеспечения в принципе недопустимы. В связи с этим одной из основных задач краевой администрации являлось преодоление этого кризиса, обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения жителей Приморского края.
Чтобы это воплотить в жизнь, было необходимо обеспечить финансово-экономическое и технологическое восстановление коммунальной энергетики Приморья, создать условия для ее надежного функционирования как самостоятельного субъекта энергетического рынка.
Тогда администрацией края было принято решение о создании краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», объединившего муниципальные предприятия теплоснабжения Приморья. Такая структура, являясь самостоятельным субъектом рынка, позволяла направлять финансовые ресурсы, предназначенные для теплоэнергетики, на ее нужды, организовать восстановление ее основных фондов, как за счет собственных средств, так и за счет вложений краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований.
— Получается, что в 2001 году началась новая история теплоснабжения в Приморье? Можете рассказать в цифрах о предприятии?
— Тогда в предприятие входило 11 филиалов и 17 производственных предприятий на территориях края с головной управляющей структурой во Владивостоке. Численность работающих составляла 13442 человека, а отпуск тепловой энергии потребителям составлял 4 212 958,6 Гкал в год.
— Чем в то время отапливались дома Приморского края?
— В основном жидким топливом — его доля составляла 58,8%, а твердого топлива было, соответственно, всего 41,2%. За год тратилось более 853 892 тонн условного топлива. В эту цифру входил мазут, уголь, дизельное топливо и даже дрова.
— А что касается рабочих кадров и оборудования? Как тогда работали люди, и в каком состоянии была техника?
— Возможности по привлечению квалифицированных работников среднего и низшего звена были ограничены из-за низкой заработной платы. Средняя величина составляла всего 6300 руб./чел. в месяц.
Также была проблема и с тем, что подготовка и повышение квалификации кадров не осуществлялась более 10 лет. Численность работников с высшим или средним специальным теплоэнергетическим образованием не превышала 1,7%.
Тогда же степень износа принятого «Примтеплоэнерго» основного оборудования котельных составляла 56%, а срок службы порядка 700 котлов превышал 20 лет. Практически все котельные агрегаты требовали наладки и оптимизации режимов работы. Более 324 км сетей находились в ветхом состоянии из-за того, что функционировали без ремонта на протяжении 25 лет.
— Так все же, когда ситуация начала меняться в лучшую сторону?
— Первые годы предприятие занималось финансовым и технологическим оздоровлением отрасли, и только после этого у предприятия появилась возможность технологической оптимизации предприятия в рамках программы «Повышения эффективности систем теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго». Необходимо было оптимизировать энергетический и топливный балансы систем теплоснабжения, провести техническое перевооружение коммунальной энергетики с использованием современных энергосберегающих технологий, обучить новые кадры и устроить их на работу, начать вести учет использования энергетических ресурсов на котельных и многое другое.
— В каком состоянии теплоэнергетическая отрасль Приморского края находится в данный момент?
— Сфера ЖКХ за 20 лет работы предприятия изменилась кардинально. Сейчас мы ежегодно рассматриваем инвестиции на несколько лет вперед, строим современные автоматизированные котельные. Начали проектировать газовые котельные, планируем построить их рядом с газопроводом. Будем обучать специалистов, чтобы могли работать с новым оборудованием.
За последние 10 лет с жидкого топлива на уголь переведены 70 котельных. Это в свою очередь позволило уменьшить затраты предприятия на приобретение жидкого топлива ориентировочно на 2 млрд. рублей, в том числе снизить нагрузку на краевой бюджет в части субсидии на компенсацию стоимости топлива на 407,7 млн рублей ежегодно.
— Какие дальнейшие планы у КГУП «Примтеплоэнерго»? Что в ближайшее время поменяется в лучшую сторону?
— Сегодня «Примтеплоэнерго» — это важнейший участник процесса жизнеобеспечения, в зоне ответственности которого 580 котельных и более двух тысяч км трубопроводов тепловых сетей по всему региону. Основной вид деятельности Примтеплоэнерго — производство, транспортировка и реализация тепловой энергии. Кроме того, предприятие обеспечивает 20 муниципалитетов края горячей и холодной водой, а самые отдаленные территории Приморья и электроэнергией. Здесь работают около 11 тысяч специалистов.
Сейчас в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы и другие краевые программы, благодаря которым мы можем запланировать модернизацию инфраструктуры, строительство новых котельных и наладить топливный баланс.
С помощью инвестиционной программы при софинансировании краевого бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ и собственных средств предприятия мы строим две современные угольные котельные в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа и поселке Липовцы Октябрьского района. Запланировано строительство угольных котельных в микрорайоне Горелое в Дальнегорске, поселке Смоляниново.
Постоянно проводим замену изношенных сетей и прокладываем новые участки трубопровода с применением современных предизолированных пластиковых труб.
С 2015 года установлены 162 автоматизированные модульные котельные (АМК). При этом 31 АМК установлены взамен жидкотопливных котельных, в том числе 18 котельных, работающих на дизтопливе, что позволило снизить потребление мазута на 4,4 тыс. тонн и дизельного топлива на 1,6 тыс. тонн общей стоимостью 187,3 млн рублей в текущих ценах.
Сфера ЖКХ — непростая. Людям всегда хочется, чтобы в домах было еще теплее, и наши сотрудники максимально стараются обеспечить качественное теплоснабжение. Однако на этот процесс влияет много факторов. В том числе потери в ветхих теплосетях. Одномоментно поменять все трубы мы не можем, поэтому делаем это планомерно, постепенно улучшаем качество наших услуг. Впереди еще большая работа.