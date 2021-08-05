С чего начинается отопление в Приморье

— Сегодня «Примтеплоэнерго» — это важнейший участник процесса жизнеобеспечения, в зоне ответственности которого 580 котельных и более двух тысяч км трубопроводов тепловых сетей по всему региону. Основной вид деятельности Примтеплоэнерго — производство, транспортировка и реализация тепловой энергии. Кроме того, предприятие обеспечивает 20 муниципалитетов края горячей и холодной водой, а самые отдаленные территории Приморья и электроэнергией. Здесь работают около 11 тысяч специалистов.