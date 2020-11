Жителям Камчатки предлагают принять участие в судьбе "Берингии-2020"

Формат проведения "Берингии" будет зависеть от решения жителей Камчатки

Формат проведения "Берингии" будет зависеть от решения жителей Камчатки С инициативой по поводу проведения опроса выступил Губернатор Владимир Илюхин. В ходе очередного прямого радиоэфира программы «Губернатор Камчатки» он призвал жителей полуострова принять участие в обсуждении, чтобы определиться с форматом проведения крупнейшей в России гонки на собачьих упряжках, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. «Для нас важно узнать мнение жителей края о необходимости проведения гонки-пролога и ставшего уже традиционным большого праздника на стадионе имени Фатьянова. Формат проведения «Берингии» в 2020 году будет зависеть именно от решения камчатцев. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, начинать подготовку к которому нужно уже сейчас. Я знаю, что есть люди, которые не считают необходимым проведение этого праздника. Мы можем отказаться от такого формата и гонка станет такой, какой была 10 лет назад. Перед тем как принять решение, я должен знать мнение большинства», - отметил Владимир Илюхин в прямом эфире радиостанции. Пройти опрос можно по ссылкам: kam24.ru/Content/Vote/kam24/id/392 Журнал "Дальневосточный капитал".

