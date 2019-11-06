Жителям Камчатки предлагают принять участие в судьбе "Берингии-2020"

«Для нас важно узнать мнение жителей края о необходимости проведения гонки-пролога и ставшего уже традиционным большого праздника на стадионе имени Фатьянова. Формат проведения «Берингии» в 2020 году будет зависеть именно от решения камчатцев. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, начинать подготовку к которому нужно уже сейчас. Я знаю, что есть люди, которые не считают необходимым проведение этого праздника. Мы можем отказаться от такого формата и гонка станет такой, какой была 10 лет назад. Перед тем как принять решение, я должен знать мнение большинства», - отметил Владимир Илюхин в прямом эфире радиостанции.