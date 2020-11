Зарплаты учителей в России предложено сделать едиными

Вопиющая ситуация, когда, к примеру, учитель в Москве в среднем получает минимум в пять раз больше учителя в Приморье, становится нетерпимой

Вопиющая ситуация, когда, к примеру, учитель в Москве в среднем получает минимум в пять раз больше учителя в Приморье, больше нетерпима Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда. С просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование» к правительству обратится Совет Федерации, сообщили «Известиям» в комитете СФ по науке, образованию и культуре. Реализация проекта, по оценкам сенаторов, может занять около года. Представители профессионального сообщества поддержали идею и выразили мнение, что зарплата педагогов должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Год на разработку О том, что в Совфеде обсуждают вопрос об установлении единой отраслевой системы оплаты труда в образовании, «Известиям» сообщил зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. По словам сенатора, одна из основных проблем, волнующих сегодня педагогическое сообщество, — отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. Это в итоге приводит к «нерациональной дифференциации в вознаграждении воспитателей и учителей», подчеркнул он. — Сегодня по законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ, — напомнил Виктор Смирнов. В стране нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают совершенно разные зарплаты. В некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки оказался меньше минимального размера оплаты труда почти в два раза. — Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, — уверен сенатор. — Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию, когда в пределах даже одного субъекта оплата за норму педагогической нагрузки специалистов одной квалификационной категории, реализующих образовательные программы одного уровня, существенно отличается. Кроме того, повышение квалификации педагогов должно обязательно находить отражение в системе оплаты труда, причем методологические подходы к материальному вознаграждению должны быть общими во всех регионах, подчеркнул Виктор Смирнов. По его оценке, решение вопроса о введении единой системы оплаты труда педагогов может занять около года. — Надеюсь, в течение нынешней осенней и весенней сессии следующего года правительству России во взаимодействии с Федеральным собранием и профсоюзами удастся сформировать подходы к системе оплаты труда в российских образовательных учреждениях, которые устранят существующий негатив. Прежде всего мы будем просить правительство проработать этот вопрос в рамках деятельности проектного офиса по национальному проекту «Образование», — заявил сенатор. Задача в том, чтобы создать понятную для общества единую в своих принципах систему оплаты труда для всей страны, объяснил Виктор Смирнов. Только после достижения согласия между профессиональным сообществом, финансово-экономическим блоком правительства и профсоюзами станет понятно, будет ли введен единый минимальный оклад учителей для всех субъектов или для каждого в отдельности. Зарплата должна определяться количеством часов аудиторной нагрузки, уровнем образовательной программы и профессиональными квалификациями педагога, отметил сенатор. При этом он призвал сохранить систему стимулирующих выплат. — Единая минимальная зарплата учителей должна, безусловно, превышать МРОТ. На сколько? Вопрос для дискуссии. Ради точности следует отметить, что с 2007 года из российского законодательства понятие минимальной заработной платы исчезло, — заключил Виктор Смирнов. Согласно официальной статистике Росстата, средняя зарплата учителя общеобразовательной организации за январь–сентябрь 2019 года составила 40 337 рублей: самая высокая зафиксирована на Чукотке (99 тыс. рублей), а самая низкая — в Северной Осетии (21,9 тыс. рублей). Менять пакетом Труд учителя в каждом регионе должен оцениваться по государственному стандарту, заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. — Я положительно отношусь к идее введения единой отраслевой системы оплаты труда учителей. Зарплата не может разниться в несколько раз от региона к региону, — подчеркнул сенатор. Достигнуть выравнивания оплаты труда педагогов до среднероссийского уровня сложно, и в следующем году вряд ли что-то изменится, однако работать в этом направлении необходимо, уверен он. В дальнейшем система оплаты труда учителей в стране должна зависеть только от региональной и географической специфики — например, учитывать северные надбавки. — Необходимо переработать большой пласт нормативно-правовых вещей и реализовать это всё через систему межбюджетных отношений с регионами. Поэтому за один заход не получится решить эту проблему, — заявил Валерий Рязанский. В профессиональной среде также поддерживают эти изменения. Сейчас дифференциация оплаты учителей в разных регионах абсолютно несправедлива, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. — Нужно установить минимальную гарантированную оплату 18 часов работы учителя в неделю, то есть ставки. Кто-то говорит, что ставка должна быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Другие считают, что она должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, — пояснил он. Если в СФ разработают законопроект, который будет предполагать хотя бы минимальное возвращение к тарифной сетке, профсоюз «Учитель» поддержит эту инициативу. — Однако придется слишком много менять в других законах — прежде всего в законе «Об образовании». Нельзя сделать это просто одним решением — необходим целый пакет изменений, — подчеркнул Всеволод Луховицкий. В свою очередь, в Общероссийском профсоюзе образования отметили, что тоже занимаются вопросом и активно выступают за усиление гарантий в сфере оплаты труда. Об этом «Известиям» сообщила заместитель председателя организации Татьяна Куприянова. — Профсоюз действительно заинтересован во введении единой системы оплаты труда в сфере образования, которая бы была направлена на снижение межрегиональной дифференциации, — заявила она. В Министерстве просвещения не смогли оперативно предоставить комментарий на запрос «Известий». Ранее кабмин не поддержал проект о дополнительных гарантиях по зарплате учителей. Эта инициатива предусматривала меру, согласно которой все работающие в государственных и муниципальных учреждениях не могут получать меньше двойной величины регионального прожиточного минимума. В правительстве объяснили, что проект противоречит нормам бюджетного законодательства и может привести к снижению зарплаты некоторых работников, повышение которой предусмотрено майским указом президента от 2012 года.

