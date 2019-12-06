Зарплаты учителей в России предложено сделать едиными

— Нужно установить минимальную гарантированную оплату 18 часов работы учителя в неделю, то есть ставки. Кто-то говорит, что ставка должна быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Другие считают, что она должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, — пояснил он.