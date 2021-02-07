«Выше и дороже»: в Приморье подорожают новостройки

«Выше и дороже»: в Приморье подорожают новостройки

Сегодня, 09:00ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Приморье третий год подряд растёт жилищное строительство — ввод жилья увеличился в 1,6 раза с 2017 года. В 2020 году в регионе сдали 9 477 квартир, общей площадью 645,5 тысяч квадратных метров, сообщили в федеральной службе государственной статистики по Приморскому краю.

«В общем вводе жилья 39% составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 10%. В сельской местности сдано 122.7 тыс. м2 жилья (19% введенного жилья по краю), на 4% больше, чем в 2019 году, из которого 79% введено индивидуальными застройщиками», — сообщили в ведомстве.

Больше всего домов сдали во Владивостоке — 48% от всего объёма введённых в эксплуатацию объектов, в Артёме — 12, в Уссурийске — 11%.

Средняя площадь построенных в 2020 году квартир — 68 квадратных метров.

В связи со строительным бумом, начался и рост цен на жильё. Специалисты связывают это с выгодными ставками по ипотеке. Не стал в этой ситуации исключением и Приморский край.

«В 2020 году цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 16%. Лидирующую позицию занимали типовые квартиры, стоимость 1 квадратного метра общей площади которых увеличилась за год на 24%. Вторичное жилье дорожало вслед за новостройками — средняя цена за квадратный метр в среднем выросла на 9%», — рассказали эксперты.

Цены на ранке жилья выросли, в среднем, на 3%. Рост цен в строящихся домах — 4%, вторички среднего и низкого качества — на 5%.

В четвёртом квартале 2020 год темп роста цен ускорился, но остался ниже, чем в начале года.

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