В ПДД добавят новые виды транспорта

Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры. Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД. Об этом в эфире "Коммерсантъ-FM" рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. По его словам, к "средствам индивидуальной мобильности" также будут отнесены моноколеса, сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Их пользователей могут обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, а скорость должна быть не выше 20 км/ч. Если дорожек и тротуаров нет, разрешается выехать на проезжую часть, но двигаться исключительно по правой стороне. О том, какое наказание будет ждать нарушителей - пока информации нет. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

