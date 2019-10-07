В ПДД добавят новые виды транспорта

Их пользователей могут обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, а скорость должна быть не выше 20 км/ч. Если дорожек и тротуаров нет, разрешается выехать на проезжую часть, но двигаться исключительно по правой стороне. О том, какое наказание будет ждать нарушителей - пока информации нет.