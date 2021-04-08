Новую котельную построят в Приморье

Как отметил гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, подрядчик уже определён, сейчас заключается контракт. Стоимость работ — около 360 миллионов рублей при софинансировании Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Приморья и собственных средств предприятия.
«Мы построим энергоэффективную автоматизированную котельную с оборудованием горения угля в низкотемпературном кипящем слое на замену изношенной мазутной котельной № 2.20. Новое оборудование будет отапливать большую часть потребителей поселка, а это более 4 тысяч человек», — сообщил глава предприятия.
Также ведётся строительство котельной в селе Краснореченский Дальнегорском ГО — она заменит старую мазутную котельную, которая работает уже около 70 лет. Котельная сможет обслуживать весь населённый пункт — её должны запустить к началу следующего отопительного сезона.
«Новые котельные призваны повысить качество и надежность теплоснабжения наших абонентов, снизить расходы на дорогостоящее жидкое топливо, увеличить экономическую эффективность объектов. Мы стремимся постоянно совершенствовать уровень услуг и технологии производства тепла», — рассказал Попов.
Зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко заявила, что за последние годы в регионе построили несколько крупных котельных, которые повысили качество коммунальных услуг в Приморье.
«Такие объекты позволяют оптимизировать инженерную инфраструктуру, закрыть старые, неэкономичные, экологически устаревшие котельные. Но самое главное, что благодаря новым котельным повышается надежность теплоснабжения в городах и поселках края. И эта работа будет продолжена при поддержке Правительства региона», — сказала Пархоменко.
Стоит отметить, что строительство новых объектов в крае ведётся в рамках инвестиционной программы Примтеплоэнерго. Также запланировано строительство котельных в микрорайоне Горелое в Дальнегорске, в микрорайоне Западный поселка Горные Ключи, в Смоляниново, селах Чугуевка и Рудная Пристань.