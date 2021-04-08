Новую котельную построят в Приморье

Угольную котельную построят в посёлке Липовцы Октябрьского района. Новое предприятие обеспечит теплом более четырёх тысяч человек. Строительство начнётся уже этой весной.

Как отметил гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, подрядчик уже определён, сейчас заключается контракт. Стоимость работ — около 360 миллионов рублей при софинансировании Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Приморья и собственных средств предприятия. «Мы построим энергоэффективную автоматизированную котельную с оборудованием горения угля в низкотемпературном кипящем слое на замену изношенной мазутной котельной № 2.20. Новое оборудование будет отапливать большую часть потребителей поселка, а это более 4 тысяч человек», — сообщил глава предприятия. Также ведётся строительство котельной в селе Краснореченский Дальнегорском ГО — она заменит старую мазутную котельную, которая работает уже около 70 лет. Котельная сможет обслуживать весь населённый пункт — её должны запустить к началу следующего отопительного сезона. «Новые котельные призваны повысить качество и надежность теплоснабжения наших абонентов, снизить расходы на дорогостоящее жидкое топливо, увеличить экономическую эффективность объектов. Мы стремимся постоянно совершенствовать уровень услуг и технологии производства тепла», — рассказал Попов. Зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко заявила, что за последние годы в регионе построили несколько крупных котельных, которые повысили качество коммунальных услуг в Приморье. «Такие объекты позволяют оптимизировать инженерную инфраструктуру, закрыть старые, неэкономичные, экологически устаревшие котельные. Но самое главное, что благодаря новым котельным повышается надежность теплоснабжения в городах и поселках края. И эта работа будет продолжена при поддержке Правительства региона», — сказала Пархоменко. Стоит отметить, что строительство новых объектов в крае ведётся в рамках инвестиционной программы Примтеплоэнерго. Также запланировано строительство котельных в микрорайоне Горелое в Дальнегорске, в микрорайоне Западный поселка Горные Ключи, в Смоляниново, селах Чугуевка и Рудная Пристань.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter