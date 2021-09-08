В Приморье собрать ученицу в школу оказалось на 5 тыс. рублей дороже, чем ученика

Число приморцев школьного возраста заметно увеличилось. Если в прошлом году детей от 6 до 17 лет насчитывалось 203,3 тыс. человек, то в этом году — 250,7 тыс. Причем, как уточняют в Приморскстате, в этом возрасте девочек и мальчиков практически поровну — 122,2 тыс. и 128.5 тыс. соответственно.

В прошлом году в крае аттестат об основном общем образовании получили 19,2 тыс. выпускников, а аттестат о среднем общем образовании — 9 тыс. человек. Их обучали 13,7 тыс. педагогов и учителей, зарплата которых, в среднем, составляла 46,5 тыс. рублей. В 2020 году было введено 220 ученических мест в общеобразовательных организациях. Несмотря на то, что в Приморье ведется работа по обеспечению обучения учащихся школ в одну смену, чуть больше 13 процентов школьников идут на уроки после обеда. Ну, и недавние траты на сборы детей в школу показали, что средняя стоимость минимального «ученического» набора, включая канцелярские товары, составляет 19639 рублей для мальчиков и 24606 рублей — для девочек.

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