В Приморье собрать ученицу в школу оказалось на 5 тыс. рублей дороже, чем ученика

В прошлом году в крае аттестат об основном общем образовании получили 19,2 тыс. выпускников, а аттестат о среднем общем образовании — 9 тыс. человек. Их обучали 13,7 тыс. педагогов и учителей, зарплата которых, в среднем, составляла 46,5 тыс. рублей.
В 2020 году было введено 220 ученических мест в общеобразовательных организациях. Несмотря на то, что в Приморье ведется работа по обеспечению обучения учащихся школ в одну смену, чуть больше 13 процентов школьников идут на уроки после обеда.
Ну, и недавние траты на сборы детей в школу показали, что средняя стоимость минимального «ученического» набора, включая канцелярские товары, составляет 19639 рублей для мальчиков и 24606 рублей — для девочек.