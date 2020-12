Около восьми тысяч приморцев заявили о своей самозанятости

Плановый показатель для края был установлен на уровне 4 300 человек

Регистрация самозанятых в Приморье идет опережающими темпами – о своей занятости официально заявили уже 7 960 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства Приморского края. Плановый показатель для края был установлен на уровне 4 300 человек. Однако по последней информации, рубеж превышен в два раза. С 2019 года в Российской Федерации реализуется новый налоговый режим – налог на профессиональный доход, который принято называть налогом для самозанятых граждан. В Приморском крае возможность работы в таком налоговом режиме введена с 1 июля 2020 года. Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов физлиц, 6% – с доходов юрлиц и ИП. Деньги перечисляются в местные бюджеты. «Региональным проектом “Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности” национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше девяти тысяч самозанятых. В том числе 4,3 тысячи должны были быть зарегистрированы до конца текущего года. По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Приморского края уже зарегистрировано 7 960 самозанятых. Это говорит как о популярности нового налогового режима среди граждан, так и об эффективности работы органов власти в области информирования об этом налоговом режиме», – сообщила министр экономического развития региона Наталья Набойченко. По информации ФНС России, в Приморском крае наиболее популярными видами деятельности по использованию нового налогового режима являются такие направления, как аренда квартир (причем на учет могут встать государственные и муниципальные служащие), перевозка пассажиров, обучение. В полный перечень сфер деятельности, доступных в этом налоговом режиме, помимо вышеперечисленных, входят продажа продукции собственного производства, фото- и видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение бухгалтерии, строительные работы и ремонт помещений, удаленная работа через электронные площадки, ведение фермерского хозяйства на системной основе. Напомним, что 29 июля принят Закон Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»», определяющий возможность предоставления мер поддержки самозанятым гражданам – имущественной, финансовой, гарантийной, информационно-консультационной. Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить работу комиссии по привлечению налоговых доходов в бюджет Приморского края. «Сейчас нет закрытых предприятий, нет существенных ограничений по санитарно-эпидемиологическому режиму. Важно продолжать реализацию политики по увеличению налоговых доходов. Поэтому прошу председателя Правительства края и всех ответственных лиц усилить работу в этом направлении», – поручил губернатор.

