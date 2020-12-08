Около восьми тысяч приморцев заявили о своей самозанятости

«Региональным проектом “Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности” национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше девяти тысяч самозанятых. В том числе 4,3 тысячи должны были быть зарегистрированы до конца текущего года. По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Приморского края уже зарегистрировано 7 960 самозанятых. Это говорит как о популярности нового налогового режима среди граждан, так и об эффективности работы органов власти в области информирования об этом налоговом режиме», – сообщила министр экономического развития региона Наталья Набойченко.