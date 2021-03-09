Генпрокуратура заинтересовалась детским центром «Океан» во Владивостоке

Генпрокуратура РФ и всероссийский детский центр «Океан» станут партнёрами. Договор о сетевом взаимодействии в рамках дополнительной общеразвивающей программы на 2021 год подписали замгенпрокурора России Дмитрий Демешин и глава ВДЦ «Океан» Наталья Соловей.

«Соглашение направлено на взаимное сотрудничество сторон по вопросам развития реализации дополнительной программы „Юный правовед“ и других мероприятий социально-педагогической направленности, поддержки одаренных детей и содействия им в профессиональной ориентации», — сообщили «Золотому Рогу» в прокуратуре Приморского края. Так, с 20 июня по 10 июля в смене «Юный правовед» смогут участвовать дети из разных регионов России, успешно прошедшие конкурсный отбор, проявляющие интерес к юриспруденции и деятельности органов прокуратуры. По словам специалистов, программа «Юный правовед» даст возможность ребятам ознакомиться с основными правами и свободами несовершеннолетних граждан, узнать о защите прав личности. «Участники программы смогут не только отдохнуть во всероссийском детском центре, познакомиться со сверстниками, но и получить информацию о деятельности прокуратуры, суда, адвокатуры и иных органов, о наиболее ярких способах защиты и восстановления нарушенных прав граждан. Это поможет им в дальнейшем с помощью полученных знаний сделать осознанный выбор направления своего образовательного и профессионального развития, в том числе по юридическим специальностям», — отметили в ведомстве.

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