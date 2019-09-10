МСП Банк: получите кредит тогда, когда это нужно

Отметим, что в прошлом году МСП Банк предоставил кредит по льготной ставке для реализации еще одного социально значимого проекта в ЕАО. При финансовой поддержке банка в Биробиджане строится современный плавательный комплекс, предназначенный, в том числе, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект относится сразу к четырем приоритетным для МСП банка направлениям – это женское предпринимательство, продукты для Дальнего Востока, поддержка спорта, социальное предпринимательство.