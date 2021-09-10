Владивостокские врачи помогут коллегам в Находке провести диспансеризацию

Медики будут принимать пациентов с 13 по 27 сентября в Находкинской городской больнице, добавили в пресс-службе краевого правительства.
Для более эффективного использования рабочего времени владивостокских врачей, в больнице уже начали первый этап диспансеризации, по результатам которого пациенты получат направления на консультации к узким специалистам.
— Мы оборудовали для проведения медицинского обследования левое крыло одной из поликлиник медучреждения. Здесь есть кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, кабинет маммографии, смотровой и процедурный — для взятия анализов. Прием идет по предварительной записи, — уточнил заместитель главного врача больницы по амбулаторно-поликлинической работе Денис Семанив.
Сотрудники колл-центра обзванивают пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении после перенесенных инфарктов, инсультов, новой коронавирусной инфекции. Но записаться на комплекс обследования в рамке диспансеризации или профосмотра могут все желающие пациенты Находкинской городской больницы по телефону: 8 (4236) 63-21-10.
Как отметили в региональном Минздраве, дефицит кадров — общая проблема для регионов страны. Для возвращения специалистов в отрасль здравоохранения на всех уровнях власти реализуется комплекс мер социальной поддержки. И хотя отток медиков из бюджетных учреждений уже удалось остановить, для решения задачи комплектации больниц персоналом потребуется время. Поэтому сейчас в Приморье узкие специалисты из крупных краевых медучреждений выезжают в муниципальные образования в составе мобильных бригад, работает детский «поезд здоровья», график которого расписан до ноября.
Напомним, что жители, перенесшие COVID-19, могут пройти бесплатную углубленную диспансеризацию в одном из 100 медицинских учреждений края. Такой осмотр нацелен на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов.
Ранее сообщалось, что накануне, 9 сентября, во время встречи с жителями поселка Врангель губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что планируется направить в этот муниципалитет врачей на работу вахтовым методом из других территорий края. Сейчас, по словам жителям поселка, на 3 300 детей работает всего один врач –педиатр. Олег Кожемяко пообещал обсудить этот вопрос с главным врачом Находкинской городской больницы.
— Дети вернулись с летних каникул. Нужно направить в поселок педиатров на работу вахтовым методом, возможно, потребуется привлечь детских врачей из Владивостока. А со строительством новой поликлиники в Находке, арендного жилья для врачей мы эту ситуацию выправим, — заявил глава Приморья.
Отметим, в Приморье реализуется краевая государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.