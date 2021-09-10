Владивостокские врачи помогут коллегам в Находке провести диспансеризацию

Как отметили в региональном Минздраве, дефицит кадров — общая проблема для регионов страны. Для возвращения специалистов в отрасль здравоохранения на всех уровнях власти реализуется комплекс мер социальной поддержки. И хотя отток медиков из бюджетных учреждений уже удалось остановить, для решения задачи комплектации больниц персоналом потребуется время. Поэтому сейчас в Приморье узкие специалисты из крупных краевых медучреждений выезжают в муниципальные образования в составе мобильных бригад, работает детский «поезд здоровья», график которого расписан до ноября.