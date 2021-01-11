ДВФУ поможет овладеть искусственным интеллектом за 72 часа

ДВФУ поможет овладеть искусственным интеллектом за 72 часа

Сегодня, 12:10
Общество
Углубленный курс по машинному обучению разработали в рамках проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» совместно со Школой цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Курс рассчитан на 72 часа и доступен бесплатно.

Регистрация на обширный образовательный курс продолжается до 30 января 2021, обучение можно начать сразу после регистрации. Программа предусмотрена до 1 марта этого года.

Курс рассчитан на 72 академических часа теории и онлайн-практики. В ходе обучения эксперты помогут погрузиться в актуальную проблематику в области компьютерного зрения, обработки естественного языка, экспертных систем, предиктивной аналитики.

Для того, чтобы принять участие, необходимо владеть на базовом уровне языком программирования Python. Обучение проходит на платформе CATS и YouTube канале «Русская школа программирования».

Все онлайн-лекции, занятия и конференции будут храниться в личном кабинете. К проекту присоединились школьники, студенты, программисты и все желающие из 147 городов и 21 страны.

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