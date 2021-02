Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Приморскстат со ссылкой на Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период. Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне. Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами. В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика. Еще один немаловажный фактор — в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний. По последним данным, как сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате, во Владивостокском городском округе на 1 января 2020 года постоянно проживало (по оценке) 634,7 тыс. человек. По предварительным данным, за январь–ноябрь 2020 года родилось 5052 ребенка (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), умерло 6905 человек (на 6% больше). Миграционный прирост населения за одиннадцать месяцев составил 2,9 тыс. человек. Кстати, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

