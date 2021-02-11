Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

По последним данным, как сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате, во Владивостокском городском округе на 1 января 2020 года постоянно проживало (по оценке) 634,7 тыс. человек. По предварительным данным, за январь–ноябрь 2020 года родилось 5052 ребенка (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), умерло 6905 человек (на 6% больше). Миграционный прирост населения за одиннадцать месяцев составил 2,9 тыс. человек.