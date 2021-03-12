«Надеюсь, они не топливо сбрасывают»: Военные авиаторы устроили над Владивостоком карусель

Напомним, что некоторые владивостокцы уже не раз жаловались, и продолжают исправно это делать, на полеты военных самолетов, особенно в позднее время, когда гул мешает укладывать спать детей. Однако жалобы военными так же исправно игнорируются, так как маршруты полетов сложились исторически и привязаны к глиссадам военных аэродромов. Кроме того, военные прекрасно осознают, что в случае чего небо над Владивостоком — крупным промышленным и политическим центром региона, а также главной военно-морской базой ТОФ, может стать ареной воздушных боев, даже несмотря на развитую систему ПВО. Так что летчиков необходимо тренировать фактически в зоне потенциальных военных боев.