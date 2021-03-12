«Надеюсь, они не топливо сбрасывают»: Военные авиаторы устроили над Владивостоком карусель

«Надеюсь, они не топливо сбрасывают»: Военные авиаторы устроили над Владивостоком карусель

Сегодня, 21:02ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Продвинутые наблюдатели определили, что летало над городом
Конденсационные следы эффектно разрисовали вечернее небо
Полеты не сопровождались традиционным громким звуком
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Вечером пятницы, 12 марта, над столицей Приморья военные летчики устроили настоящую карусель. Военные самолеты сразу нескольких типов летали по странным непривычным маршрутам, перерезая воздушное пространство над городом вдоль и поперек, а некоторые нарезали круги. Конденсационные следы эффектно разрисовали вечернее небо. Правда, полеты не сопровождались слишком громким, как уже привыкли владивостокцы, звуком.

Над столицей Приморья военные летчики устроили настоящую карусель
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Знающие наблюдатели определили, что над городом летали истребители-перехватчики МиГ-31, истребители Су-27 (возможно, и более продвинутые Су-30) и даже совсем редкие «звери» — штурмовики Су-25 армейской авиации, которые базируются далеко от города.

Причина такой активности военными не озвучивалась, хотя многих горожан карусель заинтересовала и даже взволновала, особенно когда два самолета стремглав летели навстречу друг другу, однако один пролетел прямо, другой — ушел на круг.

Многих горожан карусель заинтересовала и даже взволновала
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Вечерняя карусель над Владивостоком
Видео:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Напомним, что некоторые владивостокцы уже не раз жаловались, и продолжают исправно это делать, на полеты военных самолетов, особенно в позднее время, когда гул мешает укладывать спать детей. Однако жалобы военными так же исправно игнорируются, так как маршруты полетов сложились исторически и привязаны к глиссадам военных аэродромов. Кроме того, военные прекрасно осознают, что в случае чего небо над Владивостоком — крупным промышленным и политическим центром региона, а также главной военно-морской базой ТОФ, может стать ареной воздушных боев, даже несмотря на развитую систему ПВО. Так что летчиков необходимо тренировать фактически в зоне потенциальных военных боев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы