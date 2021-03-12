«Надеюсь, они не топливо сбрасывают»: Военные авиаторы устроили над Владивостоком карусель

Вечером пятницы, 12 марта, над столицей Приморья военные летчики устроили настоящую карусель. Военные самолеты сразу нескольких типов летали по странным непривычным маршрутам, перерезая воздушное пространство над городом вдоль и поперек, а некоторые нарезали круги. Конденсационные следы эффектно разрисовали вечернее небо. Правда, полеты не сопровождались слишком громким, как уже привыкли владивостокцы, звуком.
Знающие наблюдатели определили, что над городом летали истребители-перехватчики МиГ-31, истребители Су-27 (возможно, и более продвинутые Су-30) и даже совсем редкие «звери» — штурмовики Су-25 армейской авиации, которые базируются далеко от города.
Причина такой активности военными не озвучивалась, хотя многих горожан карусель заинтересовала и даже взволновала, особенно когда два самолета стремглав летели навстречу друг другу, однако один пролетел прямо, другой — ушел на круг.
Напомним, что некоторые владивостокцы уже не раз жаловались, и продолжают исправно это делать, на полеты военных самолетов, особенно в позднее время, когда гул мешает укладывать спать детей. Однако жалобы военными так же исправно игнорируются, так как маршруты полетов сложились исторически и привязаны к глиссадам военных аэродромов. Кроме того, военные прекрасно осознают, что в случае чего небо над Владивостоком — крупным промышленным и политическим центром региона, а также главной военно-морской базой ТОФ, может стать ареной воздушных боев, даже несмотря на развитую систему ПВО. Так что летчиков необходимо тренировать фактически в зоне потенциальных военных боев.