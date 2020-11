В России снизят ввозные пошлины на иномарки

Это касается и бэушных "японок"

Это касается и бэушных «японок» Российский власти снизят ввозные пошлины на иномарки, как новые, так и с пробегом. Однако в этом нет заслуги наших властей, которые, как могло сразу показаться кому-то, вдруг решили позаботиться о благосостоянии своих граждан. Вовсе нет. Такой «добряк» россиянам, которые остро нуждаются в качественных и доступных авто, оказало ВТО. Итак, Россия в последний раз снизит ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили в рамках договоренностей с Всемирной торговой организацией (ВТО), сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Наметившийся в прошлом году тренд на увеличение импорта иномарок по итогу 2019 года усилится. Больше всего выиграют продавцы новых автомобилей, а также перекупщики, торгующие редкими подержанными иномарками. Мощного наплыва подержанных машин в правительстве не ждут, подробнее — в материале «Известий». ВТО ждет Сейчас ввозные таможенные пошлины на новые подержанные иномарки составляют 17%, на подержанные — 22%. Однако уже с 1 сентября они будут снижены в соответствии с обязательствами, которые дала Россия при вступлении в ВТО. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития России, на новые машины ставка составит 15%, а на автомобили с пробегом она понизится до 17%, однако снижение ставки из расчета за один кубический сантиметр объема двигателя будет минимальным. «В сентябре 2019 года будет осуществлен последний этап снижения ставок пошлин в соответствии с обязательствами России в ВТО. В отношении новых легковых автомобилей снижение в части адвалорных пошлин составит в среднем 2 процентных пункта, специфическая составляющая сократится в среднем на €0,05 за 1 см3 объема двигателя. В отношении автомобилей, бывших в употреблении, адвалорная часть пошлины также сократится на 5 процентных пунктов, а снижение специфической составляющей составит €0,06 за 1 см3 объема двигателя. Снижение затронет исключительно легковые автомобили, так как на грузовые автомобили переходные периоды в соответствии с обязательствами России в ВТО завершились еще в 2017 году. В настоящее время в отношении них установлены пошлины в диапазоне 0–15%», — рассказали в пресс-службе министерства. В августе 2012 года Россия вступила в ВТО, эта организация была создана для устранения избыточных таможенных барьеров между странами, что должно способствовать формированию конкурентных производств и вытеснению малоэффективных. В тот же год в России впервые были серьезно опущены заградительные таможенные барьеры, введенные как защита национальных автопроизводителей в период кризиса в 2009 году: с 30% до 25% — на новые авто в возрасте до семи лет и с 35% до 25% — на подержанные. Пошлины уже снижались в 2017 и 2018 годах. На тот момент доля импорта в продажах автомобилей составляла 48%, сейчас этот показатель не превышает 15%. Девальвации не будет, твердо и четко! В Минпромторге, ответственном за автомобильный сектор экономики, не ожидают, что поток подержанных автомобилей после снижения таможенных ставок может значительно снизить вероятность покупки новой машины, что как следствие ударит по автопрому. «По аналогии с предыдущим снижением пошлин, которое произошло в сентябре 2017 года, Минпромторг России не ожидает серьезного увеличения импорта подержанных автомобилей, — рассказали «Известиям» в министерстве. Несмотря на снижение пошлин, таможенные барьеры остаются довольно серьезными, помимо таможенного сбора юридические лица при ввозе автомобиля уплачивают акциз и НДС. С 2012 года юридические и физические лица (независимо от возраста и пробега авто) при импорте машин обязаны уплатить утилизационный сбор, существенно проиндексированный в 2017 году. Так, утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя свыше 1000 см3, но не более 2000 см3 увеличился в два раза (с 44,2 тыс. рублей до 84 тыс. рублей), на автомобили объемом двигателя свыше 2000 см3, но не более 3000 см3 — на 50 % (с 84 тыс. рублей до 126 тыс. рублей), на автомобили полной массой свыше 2,5 т, но не более 3,5 т — на 51 % (с 198 тыс. рублей до 300 тыс. рублей). Кроме того, для прохождения всех процедур очистки автовладельцу потребуется предъявить таможенникам свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Не получится растаможить автомобиль и без аппаратуры российской системы экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». В среднем датчик «Эры», получение сертификата СБКТС и прочие платежи для физлица обходятся примерно в €2,5 тыс. за один автомобиль. Снижение таможенных пошлин на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания не коснется электромобилей. Несмотря на включение этого вида транспорта в приоритетные направления по внедрению в автопроме, поддерживать импорт электромобилей правительство не намерено, хотя готово просубсидировать серийный электромобиль отечественного производства (таких пока нет). «Пошлина на электромобили в настоящий момент и так находится на минимальном уровне — 15%. Минпромторг России субсидирует производство и потребление экологически чистого транспорта, как работающего на газомоторном топливе, так и с электрической силовой установкой, — рассказали в Минпромторге. Перекупу на радость Каких-либо существенных изменений на вторичном авторынке и рынке новых автомобилей ожидать не стоит, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «Снижение таможенных пошлин не настолько существенное, чтобы возродился автобизнес по ввозу подержанных автомобилей. Никто не отменял акциз, утилизационный сбор, поэтому существенно на авторынок это не повлияет. Кончено, импортеры немного выиграют от снижения ставок, но точно не стоит ожидать снижения цен на эту процентную величину, в России никогда цены не понижаются», — поделился мнением Бургазлиев. Тем не менее прошлогоднее снижение таможенных пошлин дало свои плоды. По данным Федеральной таможенной службы, импорт автомобилей показал солидный рост: с января по декабрь 2018 года было ввезено практически 300 тыс. иномарок (новых и подержанных), что на 9,5% превосходит показатель 2017 года. Прежде всего рост импорта идет за счет новых машин, и главным образом премиальных, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. «Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Land Rover Jaguar и в меньшей степени BMW в основном импортируют автомобили, и за их счет идет прирост. Однако нужно учитывать, что в России сильно сократился ассортимент автомобилей, и сейчас появился небольшой, но устойчивый спрос на редкие автомобили, которые не продаются у нас официально: это большие американские пикапы, электромобили, некоторые спорткары и тюнинговая экзотика. Таким продавцам снижение ставок пойдет на пользу», — отметил эксперт.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter