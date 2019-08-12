В России снизят ввозные пошлины на иномарки

В августе 2012 года Россия вступила в ВТО, эта организация была создана для устранения избыточных таможенных барьеров между странами, что должно способствовать формированию конкурентных производств и вытеснению малоэффективных. В тот же год в России впервые были серьезно опущены заградительные таможенные барьеры, введенные как защита национальных автопроизводителей в период кризиса в 2009 году: с 30% до 25% — на новые авто в возрасте до семи лет и с 35% до 25% — на подержанные. Пошлины уже снижались в 2017 и 2018 годах. На тот момент доля импорта в продажах автомобилей составляла 48%, сейчас этот показатель не превышает 15%.