Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году

От качества работ зависит надежная работа электростанции в зимний период На Артемовской ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) ремонт основного и вспомогательного оборудования вступает в завершающую стадию. От его качества зависит надежная работа электростанции в зимний период. В настоящее время ремонтные бригады производят замену кубов воздухоподогревателей (ВЗП) котлов ст.№№6, 9, 13, а также производят плановую замену элементов паропровода, согласно заключениям экспертизы промышленной безопасности. Производится замена элементов и устранение дефектов питательных трубопроводов. Продолжается средний ремонт турбоагрегата ст.№8. Устраняются выявленные дефекты, связанные с воздействием высоких температур и давления рабочих сред. В рамках среднего ремонта турбины выполняются работы на вспомогательном оборудовании с заменой изношенных частей. На Артемовской ТЭЦ продолжаются работы по планомерному наращиванию дамб золоотвала №1 (на 1778 тыс. м3) и №2 (на 4060 тыс. м3). Кроме того, проводится техперевооружение турбоагрегата ст.№6 и модернизация теплоприготовительной установки №3. На ремонтах основного оборудования задействован персонал подрядной организации АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», а также ремонтные бригады Артемовской ТЭЦ. «Подготовка к осенне-зимнему периоду на Артемовской ТЭЦ проходит в соответствии с установленным графиком, и уже выполнено 60% работ, - сообщает главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений НОВИКОВ. - На эти цели в 2019 году запланированы затраты в сумме 378,5 млн рублей. Планируемая дата окончания ремонта основного оборудования станции филиала – 26 октября 2019 года». АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВт.ч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. сотрудников. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото ДГК

