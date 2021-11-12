МТС отметили наградой профессионального сообщества

МТС отметили наградой профессионального сообщества
МТС отметили наградой профессионального сообщества
Сегодня, 12:44ОбществоФото: Фото предоставлено МТС
МТС стала лауреатом профессиональной премии в области IoT и смежных технологий IoT Awards 2021 в номинации «IoT компания года в России».

Вручение награды прошло в рамках конференции IoT Harvest 2021, организаторами которой выступили Ассоциация Интернета вещей и портал IOT.RU. В составе компетентного жюри премии — представители Минпромторга, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АНО «Цифровая экономика», а также крупнейших цифровых компаний.

Ежегодная премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT. В 2019 году МТС стала лауреатом первой премии IoT Awards 2019 в номинации «IoT оператор» за наибольшее количество подключенных устройств к сети.

С помощью технологии интернета вещей МТС реализовала ряд масштабных проектов во Владивостоке — в девяти скверах города и в Дальзаводской больнице развернута система интеллектуального видеонаблюдения. С 2018 года на территории Приморья работает специальная сеть для умных устройств стандарта NB-IoT.

МТС — один из лидеров российского рынка интернета вещей. Компания запустила крупнейшую в стране федеральную сеть интернета вещей стандарта NB-IoT, которая работает в 80 регионах России, внедрила технологию eSIM для М2М-устройств и платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
интернетПриморьемтс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы