МТС отметили наградой профессионального сообщества

Ежегодная премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT. В 2019 году МТС стала лауреатом первой премии IoT Awards 2019 в номинации «IoT оператор» за наибольшее количество подключенных устройств к сети.