МТС отметили наградой профессионального сообщества

Вручение награды прошло в рамках конференции IoT Harvest 2021, организаторами которой выступили Ассоциация Интернета вещей и портал IOT.RU. В составе компетентного жюри премии — представители Минпромторга, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АНО «Цифровая экономика», а также крупнейших цифровых компаний.
Ежегодная премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT. В 2019 году МТС стала лауреатом первой премии IoT Awards 2019 в номинации «IoT оператор» за наибольшее количество подключенных устройств к сети.
С помощью технологии интернета вещей МТС реализовала ряд масштабных проектов во Владивостоке — в девяти скверах города и в Дальзаводской больнице развернута система интеллектуального видеонаблюдения. С 2018 года на территории Приморья работает специальная сеть для умных устройств стандарта NB-IoT.
МТС — один из лидеров российского рынка интернета вещей. Компания запустила крупнейшую в стране федеральную сеть интернета вещей стандарта NB-IoT, которая работает в 80 регионах России, внедрила технологию eSIM для М2М-устройств и платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ.