По московским стандартам

По московским стандартам
Сегодня, 14:56Общество
Приморские абитуриенты могут получить диплом юриста «столичного» образца

Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Хабаровске образован в 2001 году с целью подготовки и повышения квалификации специалистов в области юриспруденции как для органов и учреждений, подведомственных Министерству юстиции РФ, так и иных органов, организаций и учреждений Дальневосточного Федерального округа. Институт является одним из 15-ти территориальных подразделений (филиалов) ВГУЮ, головной ВУЗ которого находится в Москве. Поэтому все выпускники Университета, где бы они не обучались, получают по окончании московский диплом.

Фото:Инстаграм ДИВГУЮ

В Институте постоянно совершенствуется образовательный процесс, внедряются современные педагогические технологии, открываются новые программы обучения. В 2018 году в Институте открыты две новые магистерские программы по уголовно-правовой и гражданско-правовой специализациям. Большой популярностью у абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (уровень специалитета) «Правовое обеспечение национальной безопасности», выпускников которой с охотой принимают на работу в правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа. В частности, по соглашению между Институтом и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, с 2018 года в Институте работает Школа будущего следователя.

Фото:ДИВГУЮ

Чтобы обеспечить высокое качество обучения и подготовки специалистов, Институт тесно взаимодействует с федеральными государственными органами субъектов ДФО, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе. Расширение баз для прохождения всех видов учебных практик продолжается и в настоящее время. Так, в 2020 году были заключены договоры об организации практик студентов Института с Правительством Хабаровского края, Дальневосточной транспортной прокуратурой, Главным управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю.

Фото:ДИВГУЮ
Фото:ДИВГУЮ

В институте работает Юридическая клиника, которая является базой практики для получения умений и навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению конкретных профессиональных обязанностей юриста. К участию в работе юридической клиники привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений. С 2018 года начался постепенный переход на ношение форменной одежды Минюста России студентами Института, которое в настоящее время является обязательным для всех вновь принимаемых на очное обучение.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09.11.2015 г.

Сюжеты:
Приморье
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