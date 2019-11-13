Кредитками стало опасно расплачиваться

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Газета «Уоммерсант» сообщила об утечке данных 60 млн россиян. Сбербанк тогда заявил, что не подтверждает эту информацию и считает ее некорректной. Изначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс.