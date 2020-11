Кредитками стало опасно расплачиваться

Кредитки стало опасно заводить

Число мошенничеств с использованием банковских карт в 2019 году выросло в разы В России за девять месяцев на более чем в 4 раза выросло количество преступлений с использованием платежных карт в сравнении с предыдущим годом. Согласно статистике министерства МВД России, с января по сентябрь 2019 года было зарегистрировано 10 тыс. 371 мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). По данным ведомства, этот показатель на 417,3% выше зарегистрированных преступлений подобного типа в прошлом году. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, превысило отметку в 205 тыс., что на 69,2% выше показателя 2018 года. В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Газета «Уоммерсант» сообщила об утечке данных 60 млн россиян. Сбербанк тогда заявил, что не подтверждает эту информацию и считает ее некорректной. Изначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter