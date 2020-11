Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях

Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях Музей энергетики им. В.П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») стал победителем профильного конкурса среди корпоративных музеев страны. Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводится во второй раз, в этом году в нем приняли участие 92 проекта от 44 музеев из 32 городов со всей страны. Среди них, кроме Музея энергетики им. В.П. Божедомова ДГК, еще одиннадцать участников представляли топливно-энергетический комплекс: Газпром, СУЭК, Россети, СО ЕЭС, Роснефть, Лукойл. Были и музеи старейших заводов – Кировского, Пролетарского, Мотовилихинских, музеи предприятий химической и металлургической промышленности, авиа-, моторо- и приборостроения, производителей вычислительной техники, а также РЖД, Сбербанка, АСКО-Страхования. «Казалось, на фоне таких претендентов, как Музей железных дорог России из Санкт-Петербурга, где работает больше 120 сотрудников и выставочные площади, как пять футбольных полей, можно остаться незамеченными. Однако жюри конкурса рассудило иначе». рассказывает руководитель музея ДГК Ольга БОЖЕДОМОВА (на фото). Экспертное жюри, в состав которого вошли один из наиболее авторитетных в стране специалистов по музейному проектированию - Николай Никишин, председатель комитета по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью Ирина Есипова, директор проектов ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда, шеф-редактор портала PR-Info Татьяна Алексеева, а также директора известных государственных музеев, политологи, историки, высоко оценило проект «Каникулы в музее», представленный Музеем энергетики им. В. П. Божедомова. Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях из 16: удостоен первого места как «Музейный проект, направленный на развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)» и стал дипломантом второй степени в самой массовой номинации «Музей для будущего», где участвовали 15 проектов, связанных с профориентацией детей и молодежи, развитием кадрового потенциала и т.п. «Наш корпоративный музей с самого начала был вовлечен в реализацию комплексной программы ДГК по социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов. Все наши подшефные дети из Хабаровска начали свой «путь в профессию» с музейных занятий «В мире электричества», – рассказывает Ольга Божедомова. – В 2018 году мы придумали девять разных программ для школьников, в их числе – конкурс рисунков «ТЭЦ будущего», интеллектуальная битва, брейн-ринг на тему экологии и энергосбережения, встреча с энергетической династией и другие». Основную часть из намеченного на 2018 2019 учебный год сразу планировалось провести в музее им. В.П. Божедомова в дни школьных каникул. Так родилось название конкурсного проекта «Каникулы в музее». «Участниками первого года проекта стали два хабаровских детских дома, - отметила заместитель генерального директора Дальневосточной генерирующей компании по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам Татьяна Вороная. – Остальные наши подшефные живут в других городах дальневосточного региона, ближайшие из которых в нескольких часах езды, что исключило многократное посещение музея ими в течение года и участие в длительном проекте. Сейчас решение проблемы найдено: в нашем музее пробуют запустить программу полного дня. В декабре энергокомпания планирует привезти детский дом из Биробиджана». В новом учебном году музейный проект продолжается. В сентябре состоялся специально разработанный квест по городу на эколого-историческую тему. В 2020 год больших юбилеев музей будет рассказывать о Плане ГОЭЛРО и о роли энергетики в годы Великой Отечественной войны. Школьников ждут конкурс «короткого метра», тематическое путешествие по экспозиции музея, встречи с ветеранами и другие мероприятия. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото ДГК.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter