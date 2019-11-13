Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводится во второй раз, в этом году в нем приняли участие 92 проекта от 44 музеев из 32 городов со всей страны. Среди них, кроме Музея энергетики им. В.П. Божедомова ДГК, еще одиннадцать участников представляли топливно-энергетический комплекс: Газпром, СУЭК, Россети, СО ЕЭС, Роснефть, Лукойл. Были и музеи старейших заводов – Кировского, Пролетарского, Мотовилихинских, музеи предприятий химической и металлургической промышленности, авиа-, моторо- и приборостроения, производителей вычислительной техники, а также РЖД, Сбербанка, АСКО-Страхования.