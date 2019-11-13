Музей ДГК стал победителем Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"

Музей ДГК стал победителем Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"

13 ноября 2019, 11:02
Общество
Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях

Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях

Музей энергетики им. В.П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») стал победителем профильного конкурса среди корпоративных музеев страны.

Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводится во второй раз, в этом году в нем приняли участие 92 проекта от 44 музеев из 32 городов со всей страны. Среди них, кроме Музея энергетики им. В.П. Божедомова ДГК, еще одиннадцать участников представляли топливно-энергетический комплекс: Газпром, СУЭК, Россети, СО ЕЭС, Роснефть, Лукойл. Были и музеи старейших заводов – Кировского, Пролетарского, Мотовилихинских, музеи предприятий химической и металлургической промышленности, авиа-, моторо- и приборостроения, производителей вычислительной техники, а также РЖД, Сбербанка, АСКО-Страхования.

«Казалось, на фоне таких претендентов, как Музей железных дорог России из Санкт-Петербурга, где работает больше 120 сотрудников и выставочные площади, как пять футбольных полей, можно остаться незамеченными. Однако жюри конкурса рассудило иначе». рассказывает руководитель музея ДГК Ольга БОЖЕДОМОВА (на фото).

Экспертное жюри, в состав которого вошли один из наиболее авторитетных в стране специалистов по музейному проектированию - Николай Никишин, председатель комитета по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью Ирина Есипова, директор проектов ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда, шеф-редактор портала PR-Info Татьяна Алексеева, а также директора известных государственных музеев, политологи, историки, высоко оценило проект «Каникулы в музее», представленный Музеем энергетики им. В. П. Божедомова.

Дальневосточный музей был отмечен сразу в двух номинациях из 16: удостоен первого места как «Музейный проект, направленный на развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)» и стал дипломантом второй степени в самой массовой номинации «Музей для будущего», где участвовали 15 проектов, связанных с профориентацией детей и молодежи, развитием кадрового потенциала и т.п.

«Наш корпоративный музей с самого начала был вовлечен в реализацию комплексной программы ДГК по социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов. Все наши подшефные дети из Хабаровска начали свой «путь в профессию» с музейных занятий «В мире электричества», – рассказывает Ольга Божедомова. – В 2018 году мы придумали девять разных программ для школьников, в их числе – конкурс рисунков «ТЭЦ будущего», интеллектуальная битва, брейн-ринг на тему экологии и энергосбережения, встреча с энергетической династией и другие».

Основную часть из намеченного на 2018 2019 учебный год сразу планировалось провести в музее им. В.П. Божедомова в дни школьных каникул. Так родилось название конкурсного проекта «Каникулы в музее».

«Участниками первого года проекта стали два хабаровских детских дома, - отметила заместитель генерального директора Дальневосточной генерирующей компании по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам Татьяна Вороная. – Остальные наши подшефные живут в других городах дальневосточного региона, ближайшие из которых в нескольких часах езды, что исключило многократное посещение музея ими в течение года и участие в длительном проекте. Сейчас решение проблемы найдено: в нашем музее пробуют запустить программу полного дня. В декабре энергокомпания планирует привезти детский дом из Биробиджана».

В новом учебном году музейный проект продолжается. В сентябре состоялся специально разработанный квест по городу на эколого-историческую тему. В 2020 год больших юбилеев музей будет рассказывать о Плане ГОЭЛРО и о роли энергетики в годы Великой Отечественной войны. Школьников ждут конкурс «короткого метра», тематическое путешествие по экспозиции музея, встречи с ветеранами и другие мероприятия.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ДГК.

Stories:
Дальний Восток
опционы менеджерам ГазпромГазпром сераАО «Газпром энергосбыт Тюмень»Газпром нефтиГазпром-АэроГазпром-энергохолдингГазпром межрегионгаз Нижний НовгородГазпром ВНИИГАЗГазпром энергохолдингГазпром межрегионгаз СеверГазпром трансгаз УхтаГазпром межрегионгаз ВологдаГазпром трансгаз СаратовГазпром межрегионгаз КостромаГазпром трансгаз ЕкатеринбургГазпром межрегионгаз ПятигорскГазпром нефть шельфГазпром газомоторное топливоГазпром трансгаз БеларусьГазпром нефть аэроГазпром нефть салаватГазпром энергомонополия ГазпромГазпром межрегионгаз ТверьГазпром добыча НоябрьскГазпром добыча АстраханьГазпром добыча ЯмбургООО «Газпром добыча Ноябрьск»Газпром добыча ОренбургГазпром добыча УренгойГазпром добыча шельф«Газпром трансгаз Сургут»Газпром топ-менеджментГазпром Армения"Газпром нефть"возобновляемая энергетикадепартамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАОАгентство информации по энергетике Минэнерго СШАКомитет по энергетикенациональный проект Баженпроект за рубежомэнергоэффективность и развитие энергетикикрупные инвест проектыпроектыEPC-проектинвестиционный проектнефтегазодобывающие проектыпроект Югпроект Алтайглубоководные проектыИНТРА ПРОЕКТсоциальный проектЧонский проектСПГ проектзарубежные проектыреализация национального проекта «Экология» &quot;ГазпромПроект "Читалкин"Новые проектыГазпром геологоразведкаГазпром торгсервисГазпром промгазгазпром добыча краснодаркосмическое подразделение ГазпромГазпром добыча Ямбурпилотный проектГазпром переработкаконкурсКонкурсГазпром трансгазГазпром капиталГазпром. Маргрет ВестагерГазпром добыча НадымГазпром газораспределение ТулаГазпром трансгаз ЮгорскГазпром нефтехим СалаватГазпром трансгаз КазаньГазпром инвест ВостокЦЦАб ГазпромГазпром межрегионгаз Ростов-на-ДонуГазпром нефтьГазпром газораспределениеГазпром газораспределение ЧелябинскГазпром. инвестицииГазпромГазпром межрегионгаз ОмскГазпром СтройТЭК СалаватГазпром трансгаз Ставрополь«Газпром-Югра» энергетикаальтернативная энергетикаатомная энергетикаядерная энергетикаводородная энергетиканизкоуглеродная энергетикаГеотермальная энергетикаминистерство энергетикиООО "Газпром межрегионгаз Север""Газпром"Государственный художественный музей Ханты-МансийскаГазпром газэнергосетьГазпром нефтехимГазпром КыргызстанГазпром. Нафтогазгора газпромРоснефть. ГазпромГазпром межрегионгазГазпром Бурениегазпром химволокногазпром флотГазпром-ЭкспортГазпром экспортпроект закона
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы