Власти Приморья обратились в прокуратуру

Министерство цифрового развития и связи Приморского края обратилось в краевую прокуратуру с инициативой проверить, не нарушают ли права потребителей провайдеры, которые затягивают сроки подключения жителей региона к проводному интернету и кабельному телевидению.

Часть граждан не получают услуги связи почти два месяца. Ледяной дождь, прошедший в Приморском крае во второй декаде ноября, стал серьезной проблемой для коммуникаций связи столицы региона — без интернета и телевидения остались десятки тысяч человек. Большую часть потребителей удалось подключить к «глобальной сети» в первой половине декабря, однако некоторые граждане не получают услуги связи до сих пор. В связи с этим краевое министерство цифрового развития и связи направило запрос в прокуратуру Приморья с просьбой провести проверку соблюдения законодательства в сфере связи и принять меры прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений, сообщает ведомство. Напомним, еще 15 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко требовал ускорить работу по подключению к сети интернет жителей края, оставшихся без связи после ноябрьского ледяного шторма. «Режим ЧС в крае уже снят, но эту работу они должны сделать. После удара стихии прошло больше 20 дней, и до сих пор мы видим массу обращений граждан, что нет подключения к интернету. У провайдеров есть срок до 20 декабря, чтобы закончить подключать дома и микрорайоны непосредственно к интернету. Иначе мы вынуждены будем обращаться в Министерство цифрового развития», — заявил Олег Кожемяко. Однако за все это время восстановительные работы компаниями связи не завершены, что, по мнению министерства, нарушает права граждан и действующее законодательство в сфере связи. Это несмотря на то, что Министерство цифрового развития и связи Приморского края с первых дней оказывало провайдерам всестороннюю поддержку — решало административные вопросы, привлекало спасателей для работ на опасных участках, помогало доставить технику на изолированные территории. Во многих случаях нам совместно удавалось решать поставленную задачу и возвращать интернет в дома граждан, однако часть операторов не смогли выполнить свои обещания.

