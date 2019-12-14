Выбивать долги из россиян будут роботы

Выбивать долги из россиян будут роботы

14 декабря 2019, 14:45
Общество
Правила взыскания долгов существенно изменят

Правила взыскания долгов существенно изменят

Минюст России разместил законопроект об изменении правил взыскания долгов с россиян.

Как и писал “Ъ”, ведомство предложило ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности - взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в 30-дневный срок после получения предложения о возврате просрочки. Кроме этого Минюст хочет узаконить роботов-коллекторов и отдать новые полномочия Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет его общественное обсуждение.

Минюст хочет включать в реестр ФССП не только коллекторов, но и кредитные и другие организации. На «реализацию полномочий ФССП России по ведению государственного реестра» потребуется в 2021 году дополнительно 1,1 млрд руб., а в 2022 году — около 1 млрд, говорится в финансово-экономическом обосновании.

«Основной особенностью… является расширение контрольных (надзорных) полномочий ФССП, которые распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет»,— говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что общее число таких организаций составит более 43 тыс.: 300 коллекторских организаций, 20 тыс. управляющих организаций, 12,9 тыс. ресурсоснабжающих организаций, 4 тыс. ломбардов, 2,1 тыс. кредитных потребительских кооперативов, 1,9 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), 900 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 800 кредитных организаций, 250 операторов по обращению с отходами и 200 операторов связи.

Еще одной инициативой стало предложение прописать работу роботов-коллекторов. Коллекторы или другие взыскатели смогут собирать деньги, используя «автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора")», говорится в документе. Кадр из фильма "Терминатор".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
БанкиВ России
Азиатский банк развитиякредитбридж-кредитбанкВсемирный банкдолг Белоруссиидолг за газбанк Спуртдолгдолг за газ. НовакБанк Санкт-ПетербургАнкор банкТатарстан банкиБанк РоссииМинюстдолгиСибирский энергетический банкАльфа-банккитайские банкиБанк БРИКСБанка РоссииНордеа Банкдолги потребителейМинюст Россиибанк топливаБанк развития Китаяинвестиционный налоговый кредитбанк качества нефтиДойче Банк долги по зарплатесписание долговРеструктуризация долгаБанкдолгбанкБанк "Открытие"кредитипотекадолг по зарплатеБанк РоссииМинюст
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы