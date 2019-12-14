Выбивать долги из россиян будут роботы

Минюст хочет включать в реестр ФССП не только коллекторов, но и кредитные и другие организации. На «реализацию полномочий ФССП России по ведению государственного реестра» потребуется в 2021 году дополнительно 1,1 млрд руб., а в 2022 году — около 1 млрд, говорится в финансово-экономическом обосновании.