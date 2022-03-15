В Приморье не досчитаются целого медиахолдинга

В Приморье не досчитаются целого медиахолдинга
В Приморье не досчитаются целого медиахолдинга
Сегодня, 14:58ОбществоФото: Золотой Рог
В столице Приморья закрывается одно из старейших изданий региона — газета «Владивосток». Со дня своего основания она была источником важной и актуальной информации для приморцев, подписывались на неё не только жители краевого центра, почти половина тиража распространялась по всей территории края.

Газета считалась кузницей кадров для многих региональных СМИ. Её уход — потеря для информационного рынка всего края.

В июле этого года «Владивостоку» исполнилось бы 32 года. Но до своего очередного дня рождения издание, очевидно, не доживёт. Последний номер газеты выйдет 30 марта, 31 — последний день работы редакции "В". За недополученные номера подписчикам вернут деньги.

Причина в недостатке финансирования. Газета почти полтора десятка лет принадлежала холдингу «Востокцемент», специализирующемся на производстве строительных материалов. Несколько лет назад компания уже пыталась продать издание, в котором уже не испытывала особой нужды. А сегодня представитель холдинга объявил коллективу редакции, что компании предстоят большие расходы, связанные с развитием производства, содержать ещё и непрофильные активы уже нет возможности.

Отметим, помимо газеты «Владивосток», в состав медийных активов «Востокцемента» в столице ДФО входят радиостанции «Лемма» и «ВиБиСи», газета «Семь дней Приморья», журнал «Сады и огороды Приморья», телевидение «8-й канал», агентства Vladnews и «Приморье 24». Они также будут ликвидированы, работы лишатся около 80 человек.

Сюжеты:
Приморье
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