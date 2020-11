Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке

Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк

Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Теперь в приморской столице есть остановки «Калина Молл», «Бурачка» и «Галактика». Как сообщили в управлении транспорта администрации города, остановка «Калина Молл» расположена в районе дома № 6а на улице Калинина и ее появление напрямую связано с введением в строй одноименного торгового центра. Остановка наземного городского транспорта «Бурачка» теперь есть в районе домов № 24, № 25, стр. 2 на улице Олега Кошевого, а остановка «Галактика» - в районе дома № 5а, стр. 4 на улице Добровольского. «Появление всех трех остановочных пунктов продиктовано временем и изменениями в городской жизни, – прокомментировал постановление начальник городского управления транспорта Александр Иванов. – Наименования были предложены местными жителями, затем рассмотрены на комиссии по топонимике. Теперь необходимо остановочные пункты оборудовать – поставить там соответствующие дорожные знаки и обозначения». Затем наименования будут внесены в реестр остановочных пунктов и об этом проинформируют перевозчиков. После этого там смогут останавливаться автобусы. Газета "Золотой Рог", Владивосток

